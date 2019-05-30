OneClickClip 免費 GIF 圖庫，高品質動態圖檔下載

2019-05-30 06:32:51 9M87

GIF圖片下載

GIF 免費圖庫去哪找？比較常見的都是靜態的免費圖庫，之前也分享過不少，但是 GIF 圖庫就不多了，所以今天要來跟大家分享「OneClickClip」GIF 免費圖庫，目前共有物體、抽象、祝福、emoji、愛、人物、社群及科技 8 個分類可以挑選，免登入免註冊即可下載 GIF 免費使用，如果你需要圖片素材的話，可以考慮把這個圖庫存下來～～你也可以參考：逗比拯救世界，超過 10000 種貼圖包任君下載！

OneClickClip

△ 進入 OneClickClip 首頁之後，就可以看到 8 大分類啦，包含：物體、抽象、祝福、emoji、愛、人物、社群、科技，直接點擊進去就可以看到分類下的 GIF 囉！相信未來分類也會慢慢增加，目前就只有這幾個分類，就將就一下吧。

GIF圖片下載

△ 目前各分類下的 GIF 動態圖檔都還不多，但 OneClickClip 每個禮拜都會更新新的 GIF 圖檔，未來圖庫會越來越豐富。

GIF圖庫

△ 進入其中一個分類之後，如果想切換分類檢索，不用回到上一頁，在左側欄位有一個切換清單，直接點擊就可以跳到其它分類啦！

GIF 免費圖庫

△ 找到自己喜歡的GIF 之後，直接點擊旁邊的 Download 就可以下載啦！下載前需要注意的是，下方會有版權規範，以上圖為例，若要使用的話將來源附上就可以使用。

GIF動態圖<span id=檔圖庫" />

△ 最後，如果你希望 OneClickClip 每個禮拜更新 GIF 時，可以收到更新通知的話，可以在網站中輸入你的 Email 就會收到更新提醒啦，GIF 圖庫目前算是相對少數的圖庫，有看到就馬上收藏起來積少成多囉～

OneClickClip 免費 GIF 圖：http://oneclickclip.com/clips/

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