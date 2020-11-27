電商圖片素材

自己在網路上賣東西，有沒有現成的圖片素材能用？通常這類的素材都要自己製作，不過小編最近發現一個日本圖庫 EC design 專門提供「電商」會用到的圖示，像是特價、優惠、免運、加入購物車、節日優惠、新品等賣東西常會用到的圖片素材，通通能夠在 EC design 免費下載且能夠商業使用，能夠取得 PNG、JPG、AI 及 EPS 格式，如果你也在網路上經營自己的小生意，這個圖庫或許能夠幫你省下製作素材的時間，你自己會用 Photoshop 編輯的話，也可以參考 PSDDD.co 這個 PS 專用的 .psd 素材庫。

電商圖片素材

進入 EC design 首頁後就能夠看到許多素材縮圖。

電商圖庫

圖片素材分類共有 9 種，分別是：優惠、新品、加購禮、季節活動、推薦、重點商品、購物車、問與答及其他。每一項都非常實用，幾乎是經營線上購物的朋友都會用到的素材。

電商圖片素材

進入分類後，就可以看到所有電商素材縮圖。

EC design

點擊縮圖進入即可看到詳細素材資訊，一個縮圖裡不止包含一張圖片，而是一系列的圖片，可以看到素材說明、標籤、分類等，點擊下方圖片格式按鈕：PNG、JPEG、EPS 及 AI 就能夠下載素材。

電商素材

小編以下載 PNG 格式為例，點擊按鈕後找到自己想下載的系列圖示，對圖片按下右鍵即可另存圖片。下方小編幫大家列出 5 款常用電商素材載點：

EC design

下載：優惠圖片素材下載

新品圖片素材下載

下載：新品圖片素材下載

禮物圖片素材下載

下載：禮物圖片素材下載

特殊節日圖片素材下載

下載：特殊節日圖片素材下載

購物車圖片素材下載

下載：購物車圖片素材下載

EC design 電商圖庫：http://design-ec.com/?cat=8

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