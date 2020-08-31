PSDDD.co 免費獲取專業 PSD 檔的好網站，也提供背景模版和 UI 等元件資源

如果你的職業是網頁設計師，當你需要靈感時，想找一些專業的 PSD 檔網頁模版、圖示按鈕以及 UI 等元件資源，那麼這些資源素材要去那裡找呢？今天要與大家分享的 PSDDD.co 是專為設計師提供眾多免費 PSD 素材網站，包括提供了 : Mobile UI Kits、Icon Sets、Mockups、Photoshop、Illustrator 及 Adobe XD 等免費 PSD 素材，這些素材多半來自於 Dribbble 及其他設計師網站，除了能欣賞設計美觀的預覽圖，也有下載按鈕引導至相關網站連結，完全不須登入會員就可輕鬆下載，有需要的朋友可以將 PSDDD.co 收入口袋清單唷。你也可以參考：365PSD 大量 Photoshop 模板，高品質 PSD 設計範本下載

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開啟 PSDDD.co 網站後，可以在首頁忠看到許多最近加入的 PSD 檔案，若你想找尋特定類型的設計元件，也可以利用上面搜尋欄位輸入你想找的設計類型。

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我們也可以透過上方的「Filter」找尋，裡面有許多模板與 UI 等元件資源，你可以從裡面選擇「Icon Set」就可找到許多與 Icon 相關的免費素材。

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在「Web Template」裡則有很多與網頁模版相關設計，如果你有開發網頁的經驗，這些圖都可以透過切版、編寫程式碼後讓它變成網頁模版。

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「Free Mobile UI Kits」提供許多免費的 Mobile 設計介面素材，針對不同的手機螢幕尺寸，或是手勢操作等等的考量，設計師可以更輕鬆打造 Mobile Friendly 的手機使用介面。

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接著我們選好自己所要的素材，進去後圖片下方會有個「Download Page」下載連結，可直接連結到相關網站取得該素材的所有 PSD 資源。

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PSDDD.co 的素材多半來自於 Dribbble 及其他設計師的網站，像我們剛剛選的 Icon PSD 素材就是來自 Dribbble 網站中的。

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在剛剛所連結到的 Dribbble 頁面中，往下滑就會看到「Download」的資訊，下載完成就能使用 PSD 檔案啦 ! 通常網頁設計師使用 Photoshop 頻率是最多的，若你還不知道這個寶庫的話，趕快將 PSDDD.co 加入你的書籤中吧 !

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