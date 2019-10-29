免費音效下載

YouTube 的免費音樂素材庫是不是不夠你用了？今天要跟大家分享一款來自日本的免費音樂素材網站 DOVA-SYNDROME，裡面提供了：免費配樂、免費音效、背景音樂、人聲音樂等，收藏數量超過上萬首，音樂素材非常豐富，音樂授權方面提供給大家個人使用、商業使用，免登入、免註冊就可以下載，如果你也是影音創作者的話，請把這個音樂素材網站低調收下吧。你也可以參考：FreePD 免費公眾領域素材影片音效配樂下載

DOVASYNDROME

△  進入網站之後，就可以看到下方有四個音樂分類，分別為 Newer BGM、Newer Jingles、Sound Effect、Vocal Songs，直接點擊進去就可以找到對應的音樂類型。

免費音效下載

△ 點擊進去之後，就可以看到音樂啦，每天都有相當多的歌曲新增，在這個頁面看到相關的音樂標籤、時間長度、下載數量等，如果想要尋找類似曲調和情繫的音樂，直接點擊標籤，就能夠看到更多相同的音樂。

音樂素材庫

△ 點擊進入自己想要下載的音樂之後，往下滑到下面的綠色按鈕 (如上圖所示)，點擊就可以下載啦。

免費BGM下載

△ 進入下載頁面後，按下右下方的綠色方塊 Download File，音樂素材就會下載到電腦中囉，過程完全免登入、免註冊，就能完成下載，DOVA-SYNDROME 使用規範中寫到，大家可以商業使用、個人使用，像是在 YouTube、教學、舞台劇、店面、婚禮等，大家自己點擊進去查看更多。

傳送門：https://dova-s.jp/

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