傳聞傳翻天的 AirPods Pro 在台灣時間 10/29 凌晨於蘋果官往低調上架，與 AirPods 的外觀有相當大的不同，一眼就可以看出是最新款的 AirPods Pro，那麼加了一個 Pro 到底 Pro 在哪裡呢？最主要是加了主動降噪功能、耳機柄上的力度感測器，售價新台幣 7,990 元，美國上市時間為 10/30，台灣目前尚未公布上市時間。





△ AirPods Pro 具備「主動式降噪」功能，可針對你耳道內的幾何結構和耳塞套的貼合度持續進行調節，以隔絕外界噪音，原廠有 3 種尺寸矽膠耳塞，盡量符合使用者個耳道大小。

主動式降噪

△ AirPods Pro 會根據環境噪音，自動發出「抗噪波」，來抵銷雜音。透過外向式、內向式兩組麥克風來偵測環境因，並產生相對應的抗噪波。降噪功能以每秒 200 次的頻率持續地調整音訊，不管是聽音樂、遊戲、podcast 和通話都可以有沉浸式的體驗。

力度感測器

△ 縮短的耳機柄上，新增了力度感測器，可切換「主動式降噪」及「通透」模式，「通透」模式可直接讓外界聲音傳到耳機中，開車時跟朋友聊天，戴著耳機就不會被討厭XD

△ 內建特製的高位移範圍、低失真的揚聲器驅動單體、內向式麥克風，低音呈現能夠較為飽滿，內向式麥克風則能夠監測耳機傳出來的聲音品質，並調節中頻與低頻，進而微調音訊。

△ 除了內向式麥克風之外，還內建 H1 晶片來協同控制聆聽音量，另外，內建的超高效率的高動態範圍擴音器可產生純淨、卓越清晰的音質，同時還能延長電池續航力。

△ Apple 設計的 H1 晶片採用 10 個音訊核心，大大減少音訊處理的延遲，進而做到即時降噪。

△ 力度感測器即可輕鬆控制音樂播放與通話，並在「主動式降噪」功能和「通透」模式之間進行切換。

△ 擴大的麥克風網狀聲孔，在風大的時候，可提升通話的清晰程度。

△ AirPods Pro 擁有 Qi 標準無線充電盒，充電 5 分鐘就可使用 1 小時。搭配充電盒可連續聆聽 24 小時。

AirPods Pro 台灣售價與上市資訊

△ AirPods Pro 售價新台幣 7,990 元，美國將會於 10/30 上市，台灣尚未公告上市及開賣資訊。

https://www.apple.com/tw/airpods-pro/