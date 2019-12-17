AirPods 剛推出時，與 iPhone 的相容性真的是無話可說的好！但是從第一代推出到現在，也經過了好幾年，當初購買的人，你們的 AirPods 電力是不是狂掉呢？用個不到 1 小時就沒電？國外有網友提出一個 AirPods 電力校準方式，可以讓電量恢復到 3 小時以上，跟著小編來看看如何讓自己的無線耳機起死回生吧！

步驟一

△ 按壓充電盒後方的白色按鈕 10 秒，讓充電盒進入 Reset 重置。

步驟二

△ 重制後重將 AirPods 與 iPhone 重新配對。

步驟三

把你的 AirPods 無線耳機和充電盒電量用盡。

步驟四

△ 將 AirPods 及充電盒都充滿電到 100%。

號稱國外的 PTT 「reddit」中，網友 u/smakusdod 自己提供了這個方法，讓第一代 AirPods 原本滿電狀態下只能聽 1 小時，經過這樣的方法校準之後，讓續航力來到 3 小時以上，大家如果自己的 AirPods 也很快就沒電，死馬當活馬醫，不妨試試這個方法吧！

重點再幫大家複習一次：按壓充電盒按鈕 10 秒 > 重新配對 > 用光耳機與充電盒電量 >充飽它們 > 完成

https://www.reddit.com/r/apple/comments/dz9hb9/psa_tip_for_those_experiencing_diminished_airpods/