最近在 Instagram 廣告裡實在看到太多假廣告了，沒想到繼 Facebook 後 IG 也淪陷了，起因是我最近在瀏覽 Airpods 的拍賣網頁，在找有沒有折扣中的 Airpods 可以買，沒想到下一秒開 IG 就跳出這種一頁式網頁，Airpods 只賣 1888 元，差點腦衝的我閉上眼睛，仔細想了想：「怎麼可能！」，於是整理了相關資料，在這邊跟大家分享如何看穿這些網站的手法，避免大家花錢繳學費啊！、
1. 外觀
2. 僅剩 X 件
△ 因為是大家是看到廣告點擊進來，加入「僅剩 XX 件」的元素，刺激衝動型消費，來增加成交率，但我看了一個月的 Airpods，不知道到賣不好還是什麼原因，永遠都只剩 5 件。
3. 網址
△ 這是三個賣不同產品的網頁，都符合前面兩項，好巧不巧的網址後面都是長這樣 pc/gray/home...，其實看到這個網址就差不多確定了，不用再繼續逛下去啦！
更多資訊請參考：
開箱 ASUS ZenBook Flip S UX370 輕薄卻有狂效能，360 度翻轉時尚有型
【開箱】微軟經典閃靈鯊，體驗 DPI 範圍 400-3200 的終極靈敏度
開箱 ROG STRIX GD30 電競主機，白冰戰盾具備效能與獨特多變的外型
跌跌撞撞自架站一路向前，遠振資訊台灣 SSD VPS 推薦|虛擬主機走這|台灣 VPS 走這