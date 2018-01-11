Instagram 上的假廣告橫行，如何辨識賣假貨的一頁式網頁？

2018-01-11 08:14:00 9M87
IG 假廣告 日新百貨 假貨 詐騙 Airpods

最近在 Instagram 廣告裡實在看到太多假廣告了，沒想到繼 Facebook 後 IG 也淪陷了，起因是我最近在瀏覽 Airpods 的拍賣網頁，在找有沒有折扣中的 Airpods 可以買，沒想到下一秒開 IG 就跳出這種一頁式網頁，Airpods 只賣 1888 元，差點腦衝的我閉上眼睛，仔細想了想：「怎麼可能！」，於是整理了相關資料，在這邊跟大家分享如何看穿這些網站的手法，避免大家花錢繳學費啊！、

1. 外觀
IG 假廣告 日新百貨 假貨 詐騙 Airpods
行動式網頁 拍賣 假貨
IG 限時動態 廣告真假
△ 大部分的假廣告，用電腦點進來網頁都長這樣（行動式網頁的佈局，左右兩邊均空白），原因是我認為因為他們廣告下在 IG 顯示動態，IG 用戶幾乎都是用手機瀏覽居多，所以直接設計符合行動裝置的網頁尺寸。

2. 僅剩 X 件

FB IG 假廣告 僅剩5件
IG 假廣告 日新百貨 假貨 詐騙 Airpods
Airpods 1888元 真假貨

△ 因為是大家是看到廣告點擊進來，加入「僅剩 XX 件」的元素，刺激衝動型消費，來增加成交率，但我看了一個月的 Airpods，不知道到賣不好還是什麼原因，永遠都只剩 5 件。

3. 網址

日新百貨 真假 假貨 詐騙 Airpods
假廣告 網址 Pc gray home
IG 假廣告 日新百貨 假貨 詐騙 Airpods

△ 這是三個賣不同產品的網頁，都符合前面兩項，好巧不巧的網址後面都是長這樣 pc/gray/home...，其實看到這個網址就差不多確定了，不用再繼續逛下去啦！

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