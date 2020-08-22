你不能不知道的 iOS 14 beta 5 新功能 !

大家最關心的 iOS 14 beta 5 更新新功能來啦 ! 其中更新的功能包括 : Apple News 小工具、時鐘 App 鬧鐘滾輪功能、暴露通知功能、小工具隱私權提高、永久隱藏相簿功能、HomeKit 配件新設計、最後一次充電紀錄、AirPods 空間音訊搭配動態頭部追蹤功能以及小工具的功能修正與調整。Apple 在 8 月 19 號的凌晨替開發者發布了 iOS 14 和 iPadOS 14 的 beta 5 更新資訊，也就在隔天 20 號正式推出 Public Beta 公測版，相信大家都既期待又興奮對吧 ! 就讓小編帶大家快速介紹一下 iOS 14 beta 5 的新功能吧 !

Apple News 小工具

你不能不知道的 iOS 14 beta 5 新功能 !

iOS 14 beta 5 主畫面小工具新增一項 Apple News ，一次最多可以顯示當日 7 個頭條新聞。

小工具隱私權提高

你不能不知道的 iOS 14 beta 5 新功能 !

Apple 這次在 iOS 14 beta 5 增強了主畫面小工具隱私權限，對於使用能記錄定位自己位置的小工具，會跑出詢問你是否要允許這些 App 的小工具定位你現在的位置的畫面，甚至也可以透過設定內的定位服務調整允許取用位置權限。這些小工具最多可以使用位置數據 15 分鐘。

時鐘 App 鬧鐘新增滾輪功能

你不能不知道的 iOS 14 beta 5 新功能 !

在時鐘 App 中設置鬧鐘時，你可以透過手指向滾輪般上下滑動的方式，來設定鬧鐘或調整時間，而且上下數字也會有漸層效果，不過畫面看起來比 iOS 13.6 中來要小。
 
暴露通知功能

你不能不知道的 iOS 14 beta 5 新功能 !

Apple 為了追蹤 COVID-19 而設的暴露通知功能，現在設定加入了新的介面，跟 iOS 13.6及 iOS 14 Beta 4 有不同，用戶可自行設定身處地區，不過目前台灣還沒在暴露功能國家選項服務裡面。

永久隱藏相簿功能

你不能不知道的 iOS 14 beta 5 新功能 !

‌iOS 14 beta 5 新增了隱藏相簿功能，可以自訂是否要在照片 App 內顯示已隱藏相簿功能，只要將此功能關閉就會無法看見自己已隱藏的相片，這下就不用擔心隱藏的照片被女朋友發發現啦 ! 除非她到設定內打開隱藏相簿選項才會出現。

HomeKit 配件新設計

你不能不知道的 iOS 14 beta 5 新功能 !

現在家庭 App 中的 HomeKit‌ 配件設計成較小的按鈕，更有智能優化的感覺，使你可以更方便的使用配件按鈕來做控制。

最後一次充電紀錄

你不能不知道的 iOS 14 beta 5 新功能 !

在「設置」中的「電池」內，可以看到 iOS 14 beta 5 加入了最後一次充電紀錄以及日期與時間。

AirPods 空間音訊搭配動態頭部追蹤功能

你不能不知道的 iOS 14 beta 5 新功能 !

在 iOS 14 beta 5代碼中，已被開發者找到 AirPods Pro 的空間音訊搭配動態頭部追蹤功能的工作原理。 不過目前還不清楚該功能要在哪裡做使用，可能會在之後的版本出現。什麼是「空間音訊搭配動態頭部追蹤功能」? 它是能夠讓 AirPods 當成隨身環繞耳機，能夠用 AirPods Pro 為你帶來戲院般的感覺，也支援動態頭部追蹤，頭部轉頭時音樂環繞音效也會隨著你的頭部轉動更改。

小工具的功能修正與調整

（１）天氣小工具問題已修正，現在可以正常顯示當地的天氣。
（２）螢幕現在使用時間也會限制「主畫面小工具」使用權。

以上就是 iOS 14 和 iPadOS 14 的 beta 5 帶來的新功能與小修正，如果有最新資訊會立即補上，如果各位還想知道要如何安裝最新 iOS 14 以及 iPadOS 14 的 Beta 5 版本，可以參考這篇 : iOS 14 Beta 版搶先安裝教學，跟著做馬上升級

iOS 14 以及 iPadOS 14 的 Beta 5 公開測試版 : https://betaprofiles.com/

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