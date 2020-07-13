iOS 14 最明顯變化的就是主頁面小工具，終於能夠和 Android 手機一樣自訂小工具了^^a，不過也並非是每一款小工具都能夠直接放在主頁面上，目前僅只有內建 App 才能夠加入至主畫面上，像是照片、音樂、地圖、Siri 建議、備忘錄、天氣、捷徑、行事曆、電池等等，那麼要如何自訂使用和排列主畫面小工具呢？這篇將會詳細告訴大家。

首先在 iPhone 主頁面長按就可以直接跑出「編輯主頁面的畫面」，在點擊左上角「+」的符號。

就會進入小工具主畫面，裡面會提供不同類型的小工具，大多數都是內建 App ，這功能就是從原本藏在角落的小工具提升至主畫面上，整體新增畫面也從原本只有文字改為圖像視覺化。

目前小工具有提供有三種尺寸，分別為小、中、大，尺寸越大佔用空間就會越多，放上去前建議先自己考慮一下，以免空間不夠，決定後就點選下方「加入小工具」就能夠放入到主頁面上。

可以依照自己需求，每個頁面都能塞入不同小工具，可自由選擇適合的小工具放到適合位置上，我自己就比較想知道每天天氣如何，所以選擇把天氣小工具加入到我的主頁面，是不是很方便呢 ?

另外還有一項新功能稱為「智慧型堆疊」功能，這功能主要是小工具延伸，比較適合不想在主畫面上放太多小工具的人，最多可以五種小工具堆疊，可以透過上下手勢切換成不同資訊算是非常便利，我自己先把電池小工具、天氣小工具跟日曆小工具拉在一起，堆疊成功會像右邊那張圖，會出現 3 個垂直小白點，代表你可以上下滑動你剛剛堆疊起來的小工具囉 !

iOS 14 主頁面也有加入「編輯頁面」功能，這主要功能用來隱藏頁面，要是 iPhone 借給朋友或是小孩玩遊戲時，怕會被誤點 ( 看到不該看的東西 )，首先一樣先長按主頁面，點擊頁面下面紅框處。

接下來就可以透過編輯頁面功能，將想隱藏的 App 全塞到一個頁面內，點擊其中一個勾勾，勾勾會不見代表已經成功隱藏你想要的頁面了 ，是不是很簡單呢！