iOS 捷徑小教室！教你如何一鍵就能取得無浮水印 TikTok 影片！

你知道要怎麼直接下載到無浮水印的 TikTok 影片嗎？就讓小編推薦這款方便的「DTikTok」捷徑腳本給你吧！TikTok 是現在年輕人、網紅最熱愛的 App，也是全世界營業額最高的社群軟體，TikTok 上充滿了許多好笑、創意的影片，當你看到喜歡的影片時，就能將影片下載到手機中，若你希望下載的影片不要有浮水印的話，就讓我們透過「DTikTok」捷徑腳本，讓你一鍵取得無浮水印 TikTok 影片吧！更多方便的 iOS 捷徑腳本，可參考這篇：實聯制快速簡訊 iPhone 捷徑教學！

「DTikTok」捷徑使用教學

iOS 捷徑小教室！教你如何一鍵就能取得無浮水印 TikTok 影片！

要下載「DTikTok」捷徑腳本的話，請先開啟手機中的 Safari 瀏覽器後，點選「DTikTok」捷徑腳本連結，按下「取得捷徑」。

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接著在加入捷徑的頁面中，直接滑到底點選「加入不受信任的捷徑」。

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下載完成後，就能在「我的捷徑」中看到剛剛下載好的「DTikTok」捷徑腳本。

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接著我們打開 TikTok App，找一個你感興趣的影片，點選右側的「分享」>「其他」。

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接著點選「DTikTok」後，手機上方就會顯示該捷徑的取用許可，你只要一直點選「好」就 OK 了。

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最後，當你看到上方顯示「Media saved to your gallery」的通知時，就表示你的無浮水印 TikTok 影片已下載完成，直接開啟 iPhone 內的「相簿」App，就會看到這部無浮水影片囉！對於想在 iPhone 上下載無浮水印 TikTok 影片的朋友，趕緊下載「DTikTok」捷徑腳本，取得無浮水印 TikTok 影片吧！

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「DTikTok」捷徑腳本：點我前往

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