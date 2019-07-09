【iOS 密技】 捷徑 YouTube 影音下載 Plus 2，下載音樂影片不用再找一大堆工具啦！

2019-07-09 08:11:16 9M87

iOS捷徑腳本下載

YouTube 影片、音樂如何下載已經不是新鮮事，不過今天要來跟大家分享這款 iOS 捷徑腳本「YouTube 影音下載 Plus 2」不用開啟網頁，也不用下載 APP，只要你的 iPhone 裡面有捷徑 APP 就可以下載這個腳本來用，YouTube 影片下載成 MP3、影片下載通通沒問題，複製完連結之後就可以一鍵下載，iPhone 的使用者趕快把這款好用的腳本收下來啦。你也可以參考：【iOS 密技】 萬用影片下載器，YouTube / Facebook / Instagram 一鍵影片下載

iOS捷徑腳本下載

△ 下載腳本到文末就可以啦，不過每次分享到腳本都必須要提醒的是，你的 iPhone 裡面一定要安裝捷徑 APP，沒有的話就不能成功下載腳本，因為下載了也沒有辦法使用。如果你沒有捷徑 APP 的話，文章後面也幫你準備好安裝傳送門了，點過去就可以快速安裝啦~

iPhone捷徑怎麼用

△ 確定腳本下載完畢之後，就要開始來實測下載 YouTube 影片、音樂是否會成功呢？首先到 YouTube 照到你要下載的影片，把影片連結複製下來，然後回到捷徑 APP 選擇「YouTube 影音下載 Plus 2」腳本。

YouTube 影音下載 Plus 2

△ 儲存位置有 iCloud、Dropbox，如果你要存手機的話，可以選擇「儲存至其他 APP」，然後按儲存到檔案就可以啦！

iPhone YouTube 影片下載

△ 這樣剛剛你複製的 YouTube 網址就被轉換成 MP3 儲存到你的 iPhone 裡面囉，實測可以播放沒有問題，而且下載速度滿快的～當然速度還是要根據你的影片長度而定

iPhone YouTube 音樂下載

△ 如果只是單純要下載 YouTube 影片的話也沒有問題喔，影片除了上述三個地方可以儲存之外，還多了「儲存至相機膠卷」的選項，也就是直接儲存在相簿裡面啦。如果你使用 iPhone 也常常在 YouTube 上面下載音樂、影片的話，趕快把這個腳本存起來就對啦！

捷徑載點：這邊請
捷徑 YouTube 影音下載 Plus 2 腳本：這邊請

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