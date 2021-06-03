實聯制 QR Code 捷徑教學，讓你一鍵就能掃描發送簡訊！

台灣因疫情爆發，現在到哪裡都要使用手機掃描店家實聯制 QR Code，但是否會覺得掃完在手動發送簡訊很浪費時間呢？剛好小編有找到這款方便的「實聯制快速簡訊」捷徑腳本，如果是一般掃完在手動發簡訊可能需要 3 ~ 5 秒的時間，不過只要在 iPhone 中加入這個「實聯制快速簡訊」捷徑，就能讓你在一秒內就能掃描完自動發送簡訊，完全簡化了很多步驟，使用 iPhone 的朋友們趕緊去體驗看看吧！更多捷徑教學，可參考這篇：IG 捷徑下載腳本，讓你輕鬆下載照片及影片！

「實聯制快速簡訊」捷徑使用教學

實聯制 QR Code 捷徑教學，讓你一鍵就能掃描發送簡訊！

要下載「實聯制快速簡訊」的捷徑腳本的話，請先開啟手機中的 Safari 瀏覽器後，點選「實聯制快速簡訊」捷徑腳本連結，按下「取得捷徑」。

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接著在加入捷徑的頁面中，直接滑到底點選「加入不受信任的捷徑」。

實聯制 QR Code 捷徑教學，讓你一鍵就能掃描發送簡訊！

接著點選「實聯制快速簡訊」捷徑後，請允許捷徑使用「相機」、「訊息」、「通知」的功能，好了之後，你就能前往店家點選捷徑，掃描完 QR Code 後，該捷徑就會自動傳送簡訊給 1922 以登記實聯制，完成後你還能看到送出通知給你。

如何將捷徑加入主畫面，讓你一鍵掃描發送簡訊？

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想將捷徑加入手機主畫面的話，請直接長按「實聯制快速簡訊」捷徑。

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點選「分享」＞「加入主畫面」。

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接著點選「加入」，你就能在手機的主畫面看到「實聯制快速簡訊」捷徑，之後想要掃實聯制 QR Code 的時候，只要點開捷徑，手機對準 QR Code 就會自動掃描上傳簡訊，花一秒就能結束囉！使用 iPhone 的朋友，趕緊去安抓「實聯制快速簡訊」捷徑，體驗看看吧！

捷徑 App：點我前往
「實聯制快速簡訊」捷徑腳本：點我前往

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