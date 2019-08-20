Instagram 大頭貼如何下載？雖然官方沒有可以直接下載大頭貼的按鈕，但是我們可以透過 iPhone 內的捷徑 App 來辦到，只要下載 Instagram Profile Picture 腳本，就可以輕鬆下載原畫質 Instagram 大頭貼囉，現在下載 IG 照片已經不稀奇啦，下載大頭貼才有趣，趕快跟著小編來看看如何下載。更多捷徑腳本你也可以參考：【iOS 密技】 用捷徑下載 Instagram 照片，除了截圖可以怎麼下載？

△ 首先下載 Instagram Profile Picture 腳本到你的 iPhone 中 ( 文末有載點 )，接著按下「取得捷徑」完成取得載點。這邊必須注意，要先安裝「捷徑」這個 App 才有辦法下載腳本，如果你沒有捷徑這款 App 文末也幫你準備好載點啦，趕快連過去下載吧。

△ 下載好腳本後，找到 Instagram 你要下載的大頭貼帳號，點擊「複製個人檔案網址」，這時候打開「捷徑」App，找到剛剛下載的 Instagram Profile Picture 腳本，點一下它。

△ 選擇「執行捷徑」，這時候捷徑會自己偵測我們剛剛複製的 IG 帳號連結，看到取用您的照片提示後按下「好」。

△ 這時原本小到不行的 IG 大頭貼照舊乖乖地儲存在相簿中啦，這樣看是不是清楚多了呢？真的是原畫質阿，比起小小的大頭貼照，這樣看舒服多了。把這招學起來，以後要收藏誰的大頭貼照，就很容易啦！

iOS 捷徑 APP 載點：這邊請

Instagram 下載大頭貼腳本捷徑：這邊請