提供免費無線網路是許多店家的基本服務，像是咖啡廳、餐廳或聚會場合等等，以往都是很簡單提供無線網路的名稱與密碼，現在可以透過 My WiFi Sign 製作方便取用的無線網路 QRCode，你不用費盡心思無線網路的小卡如何製作，開啟 My WiFi Sign 網頁工具後輸入自己要提供的無線網路名稱與密碼，一張完美的無線網路小卡就製作完成了！上面不但有無線網路的 QRCode 可以直接掃描使用，也可以使用密碼的方式輸入，若你是店家的確省去客人和您詢問無線網路密碼的麻煩，可以試試看唷！若想要製作其他比較有特色的 QR Code 可以參考 : 免費 QRCode 產生器 QRCode Monkey，樣式顏色隨你設計 !

My WiFi Sign：https://www.mywifisign.com/

打開 My WiFi Sign 網站，先將語言改成繁體中文，比較方便觀看使用。

操作真的非常簡單，只要在左邊輸入你想輸入的 WiFi 名稱及密碼，右邊馬上就可以預覽你剛輸入的內容，接著點選「下載」就能取得這張圖片的 PDF 格式，或者直接列印都行。

可將公司 QR Code WiFi 名稱及密碼列印貼出來，方便員工及訪客使用。

也可以接列印好的 QR Code 紙張這樣做，如果一群朋友周五晚上要在你家開 Party ，你剛好單身，就可貼出上圖有趣的 QR Code 出來喔 ! XD

或是剛好你跟你喜歡卻還沒告白的女生在沒有 WiFi 的餐廳約會，而且她剛好需要 WiFi ，這時你就可以拿出你列印好的告白內容 WiFi QR Code 紙張給對方，也算是另一種表白方式 ! 如果失敗不要怪小編呀 XD！經過以上介紹，是不是覺得 My WiFi Sign 用途不只限於用在辦公室及營業場所呢 ? 如果大家覺得方便實用的話，趕緊來試用看看吧 !

My WiFi Sign：https://www.mywifisign.com/