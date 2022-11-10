Instagram 專用下載器 App

Instagram 不知道要如何批次下載照片或限動嗎？最近小編發現一款厲害的 Instagram 專用下載器，跟其它線上工具最不一樣的就是可以大量下載該帳號的照片和影片。非公開帳號也能下載，Android 使用者可以免費下載 APP，免費的當然就一定會有廣告來支持開發者，除此之外這款 IG 下載 APP 也都有定期在維護，如果因為 IG 更新而不能下載開發者也會進行維護，下載下來的照片也都是原始尺寸，不是 IG 的小圖，常下載 IG 美圖的朋友推薦可以收下喔。用 iPhone 的朋友，可使用 Pixwox 下載 IG 照片。

IG 影片下載

這款 APP 名字就叫「Instagram 專用下載器」，目前僅支援 Android 系統，文章後方有載點可通往 Google Play 免費下載。此 APP 目前已經超過 5000 萬次下載，使用是絕對沒有問題的。

IG照片下載

使用方法也很簡單，直接到 IG 貼文，點擊貼文右上方的「...」選單。

IG 私人帳號下載

然後點擊「複製連結」。

IG 不公開帳號下載

然後回到「Instagram 專用下載器」APP 就會自己偵測剛剛複製的連結。

IG 影片下載

接著就可以看到剛剛的貼文，點擊右上角的「下載」圖示，就可以將 IG 圖片下載到手機裡面囉。

IG 批量下載

下載完成後回到手機相簿，就可以看到已下載回來的 IG 大尺寸圖片啦。

Instagram 專用下載器 App

如果你要批量下載的話，可以點擊圖片中右下角的「四個方形圖示」，並且登入你的 IG 帳號，就可以進行批量下載，如此一來就算是私人帳號也能下載，只要對方同意你追蹤就行。

IG 私人帳號下載

登入後選擇要下載 IG 貼文還是 IG 限動，選擇好要下載的照片或影片後就可以大量下載 IG 照片啦，我覺得如果你常下載或需要批量下載的話，透過 APP 一定比線上工具方便，連結小編放在下面，趕緊下載起來吧。

下載：
Instagram 專用下載器 ( Google Play 下載 )

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