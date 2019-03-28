Insatagram 如何用電腦發文？我想這是許多人用電腦瀏覽 IG 時會遇到的問題，電腦瀏覽界面與手機稍微有一些不同，最下排的「＋」鍵，也就是發佈貼文的按鍵，在電腦上是看不到的！因此今天要來跟大家分享一個在電腦上可以發佈照片、貼文的小技巧，不需要安裝軟體就可以辦到，畢竟有些 Hashtag 或比較長的文，還是在電腦上處理會比較方便！這是一款可以在電腦瀏覽器快速模擬手機瀏覽的工具，對設計來說也是很棒的測試工具唷！

△ 平常用電腦瀏覽器開啟 Instagram，只會能瀏覽照片，無法發佈貼文，也沒有辦法發佈限時動態，所以今天跟大家分享可以快速用電腦發文的小技巧！

△ 今天要分享的小技巧，是利用 Chrome 瀏覽器中內建的手機瀏覽模式來達成電腦發文的效果，用 Chrome 開啟 Instagram 之後，對著空白處點擊滑鼠右鍵，並選擇「檢查」，或者你可以直接按下鍵盤快速鍵「Ctrl+Shift+I」。 △ 接著右邊會跑出一大堆原始碼，但那些我們都不用看，只需要點擊最上方有個「手機」的圖示（或按鍵盤快速鍵 Ctrl+Shift+M），就可將瀏覽器切換為「手機模式」啦，切換為手機模式後，記得按下重新整理喔！ △ 這時就可以看到 IG 畫面下方，已經出現與手機一樣的功能列表啦！如果切換至手機模式，你的話面依然沒有跑出最下方的功能列表，可以點擊上方切換「手機型號」，我這邊實測是將手機切換為 Galaxy S5 就可以順利顯示囉！ △ 接著發文流程就跟手機上一模一樣啦，濾鏡、照片裁切、尺寸調整通通都 OK！ △ 額外加碼一下，如果你覺得按快速鍵記不起來，或是滑鼠點來點去太麻煩，這邊跟大家分享真正「一鍵電腦發文」，幫 Chrome 加上這個「mobile browser emulator」擴充程式就可以啦！ △ 安裝完畢後，點擊 Chrome 鍵右上角的 m 圖示，並選擇「Mobile - Portrait 414 x 736」，我自己測試尺寸太小可能會無法正常顯示，所以這個尺寸是我測試後可以使用的。 △ 接著就會跳出 IG 手機版視窗啦！一樣點下方的＋號之後就可以開始發文囉！這個方法比起上面一堆快速鍵還來的簡單很多，真的一個步驟就開啟讓 IG 在電腦發文的功能，以上兩個方式，大家依照自己喜歡的方法進行吧 ~ 總之能順利在電腦上發 Instagram 文就是好方法！ 擴充程式下載：mobile browser emulator（GOOGLE下載）

偵測到阻擋廣告工具，為了取得本站最佳瀏覽與支持本站廣告業務，請將同意本站廣告的顯示，譬如解除 AdBlock 的設定，解除後文章將可以繼續瀏覽。