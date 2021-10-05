FB IG 當機了嗎？Downdetector 各種網路服務狀態回報

FB 和 IG 當機了嗎？我想 Facebook 與 Instagram 都是很多人不能缺少的社群服務，Google 更是很多人不能缺少的各種網路服務，所以當這些服務中斷的時候會感到困擾，那到底是自己網路問題？還是這些服務真的中斷了呢？我們可以透過 Downdetector 這款工具來查看各種網路服務的狀態，除了我上述所說的 Facebook、Instagram 與 Google 的服務之外，還有很多很多都可以查看，不過這些服務的中斷都是由使用者回報，所以當很多人回報服務有問題的話，可以能真的就是有問題，這樣簡單實用的 APP 可以裝在手機裡面方便查看。

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Facebook 當機了嗎？
Instagram 當機了嗎？

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△ 進入 APP 之後可以看到各種網路服務，可以透過搜尋功能找到要查看的網路服務，常用的網路服務可以自己加入最愛，以後就可以方便查看，畢竟想大家常用的服務真的也不是那麼多，確認自己常常使用的就好。

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△ 進入之後就可以看到一個時間軸，若是有數據的話代表很多人回報該服務有異常，這次的 FB 與 IG 大當機，就可以看到很明顯的曲線數據，代表這項服務可能真的出問題囉！

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△ 進入地圖可以看到大多使用者是從哪裡回報的，其實台灣用戶真的很少，如果有更多用戶加入回報機制，當然有機會更準確囉！

從網頁版也可以直接查看，不過我覺得透過 APP 會讓大家更習慣唷！
https://downdetector.com

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