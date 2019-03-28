小米於將於 4/2 日舉辦 2019 米粉節，發佈的新產品包含：旗艦手機小米 9、紅米 Note 9、紅米 9 等三款手機。小米 9 搭載高通 S855 處理器、6.39 吋 FHD+ AMOLED 水滴螢幕、螢幕下指紋解鎖、MIUI 10 作業系統（基於 Android 9）、3300mAh 電池容量等，三鏡頭配置：4800 萬畫素廣角鏡頭＋1200 萬畫素人像鏡頭＋1600 萬畫素超廣角鏡頭，自拍鏡頭則是 2000 萬畫素，將於 4/2 起在台正式上市，售價新台幣 13999 元。另外同步發表的五樣新品：小米無線充電器、小米藍牙耳機 Air、小米延長線、米家防藍光眼鏡及米家防藍光眼鏡 Pro 也將在 4/2 當天同步開賣。

小米 9

△ 小米 9 搭載高通 S855 處理器，螢幕為 6.39 吋 FHD+ AMOLED 水滴型螢幕，擁有 2340 x 1080 解析度，螢幕採用第六代康寧大猩猩玻璃，擁有 90.7% 屏佔比。支援 20W 無線快充，90 分鐘可充滿 100% 電量。

△ 水滴瀏海中藏有一個 2000 萬畫素鏡頭（f/2.0），具有 AI 美顏、AI 場景、AI 人像、臉部辨識等功能。

△ 機身右側為雙卡槽 nano-SIM 插槽、AI 快速鍵

△ 機身左側為音量鍵及電源鍵。

△ 底部為 USB Type-C 傳輸孔、麥克風及喇叭，頂部取消 3.5mm 耳機孔的配置，黑色圓點為紅外線發射器及麥克風。

△ 背面三個鏡頭分別為：4800 萬畫素廣角鏡頭 (f/1.75)＋1200 萬畫素人像鏡頭 (f/2.2、2 倍光學變焦)＋1600 萬畫素 117 度超廣角＋4cm 微距鏡頭 (f/2.2)，內建 3300mAh 電池，支援 20W 無線快充及 QC4+ 快充，儲存空間配置有 6GB＋64GB 及 6GB＋128GB 兩種

△ 台灣將推出亮黑色、全息幻彩紫及幻彩藍三種顏色，4/2 日 10 點正式在台灣上市，6GB+128GB 售價新台幣 13999 元。

Redmi 紅米 Note 7

△ 紅米 Note 7 搭載高通 S660 處理器，螢幕為 6.3 吋 FHD+ 水滴全面屏螢幕、4000mAh 電池容量、QC 4.0 快充，擁有 2340 x 1080 解析度，螢幕採用第五代康寧大猩猩玻璃，支援最高亮度 450nit 亮度，具護眼模式、陽光模式及低光模式等功能。水滴瀏海中搭載 1300 萬畫素自拍鏡頭。

△ 手機頂部保留 3.5mm 耳機孔、紅外線遙控、麥克風，擁有 18 個月超長保固。

△ 4800 萬＋500 畫素雙主鏡頭，1.6um 四合一大像素，1/2 吋超高感光元件，在低光源下可以拍出更清晰細節，白天也能輕鬆拍出海報級照片，不管是風景、人像、夜景、室內怎麼拍都好看。

△ 在 1.6um 四合一大像素、f/1.8、多重曝光 HDR、AI 防手震自動校準下，紅米 Note 7 支援手持超級夜景，上圖為實拍對比，可以看到細節處保留的更完整。

△ 台灣將推出夢幻藍、星際紅及亮黑三種顏色。

△ 台灣將在 4/2 日 10 點正式上市，6GB+64GB 售價新台幣 5,999 元、6GB+128GB 售價新台幣 6,999 元。

Redmi 紅米 7



△ 紅米 7 搭載高通 S632 處理器，螢幕為 6.26 吋水滴全面屏螢幕、4000mAh 電池容量、3D 漸變機身、1200 萬 AI 雙攝，螢幕獲萊茵護眼螢幕認證。

△ 1200 萬＋200 畫素雙主鏡頭，主鏡頭 1.25um 大像素 f/2.2 光圈，1/2.9 吋感光元件，支援 AI 場景相機、AI 人像模式。前置 800 萬畫素美顏相機，擁有 AI 智慧美顏、AI 單攝影景深效果及 AI 人臉解鎖功能。

△ 台灣將推出夢幻藍、魅夜紅及亮黑三種顏色。

△ 台灣將在 4/2 日 10 點正式上市，3GB+32GB 售價新台幣 3,999 元。

2019 小米米粉節

△ 2019 米粉節活動時間由 4/2~4/7 早上 10 點開跑，網路通路至 4/4 止，實體通路小米之家、全國電子至 4/7 止，除了上面三台新手機之外，還帶來小米無線充電器、小米藍牙耳機 Air、小米延長線、米家防藍光眼鏡（防藍光 40%）及米家防藍光眼鏡 Pro（防藍光 50%）。

△ 2019 米粉節帶來許多優惠，一年一度的米粉節，總會有許多優惠，大家可以把握要入手的商品，在這



△ 小米延長線具備 USB 插孔 x 3、插座 x 3，支援 2A 快充，售價新台幣 295 元。

△ 小米 20W 無線充電器，售價新台幣 695 元。

△ 還有大家所期的小米藍牙耳機 Air，售價新台幣 1995 元。

小米 9 及 2019 米粉節新聞稿資訊

小米台灣 2019 米粉節三機齊發 囊括市場全面需求

年度旗艦「小米9」搭載SnapdragonTM 855旗艦性能王者

Redmi品牌升級專注極致性價比 力推Redmi Note 7、Redmi 7同步發表

年度盛事「2019米粉節」開跑 多款生活新品與超值優惠登場 揭開小米狂歡慶典

【2019年3月28日台北訊】小米台灣今（28）日舉辦2019米粉節新品發佈會，於年度盛事米粉節前夕三機齊發，小米年度旗艦機「小米9」重磅登場，同步帶來今年獨立新品牌Redmi首款雙機Redmi Note 7與Redmi 7一併登台！此外，歡慶2019米粉節年度盛事，推出多項生活新品以外，更祭出眾多超殺優惠及好康活動，包含小米無線充電器（20W快充版）、小米藍芽耳機Air、小米延長線、米家防藍光眼鏡、米家防藍光眼鏡Pro等，眾多新品驚喜亮相，打造最強米粉同歡慶典！

小米今（28）日正式發表年度旗艦新機 – 小米9，機身採用全息幻彩設計的全曲面玻璃，搭載4,800萬像素超廣角微距 AI 三攝鏡頭及年度性能旗艦Qualcomm Snapdragon™ 855行動平台，更是全球首款支援20W無線快充功能的手機。小米9售價新台幣$13,999元（6GB+128GB），提供全息幻彩藍、全息幻彩紫與鋼琴黑共三種顏色選擇，全息幻彩藍於4月2日起在小米商城mi.com、小米實體門市與PChome24h購物小米旗艦店上市，於4月15日起中華電信、遠傳電信、台灣之星與亞太電信盛大開賣；全息幻彩紫與鋼琴黑將稍後開賣。（實體門市以實際到貨訊息為準，現貨請洽詢各門市。）

小米於2019年1月將Redmi品牌升級，目標打造極致性價比與高品質的「全民手機」。Redmi品牌首款新機Redmi Note 7今（28）日於台灣市場發表，採用4,800 萬超高畫質雙攝旗艦級相機、Qualcomm® Snapdragon™ 660「升頻版」行動平台、配備4,000mAh大電量，以及紅米系列在台灣市場首款提供128GB超大儲存空間，同時首度提供18個月超長保固，堪稱強悍性能與品質保證代表。Redmi Note 7（4G/128G）售價新台幣$6,999元，提供夢幻藍與亮黑色，於4月2日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦店、遠傳電信、台灣之星與亞太電信全面開賣；Redmi Note 7（4G/64G）售價新台幣$5,999元，提供夢幻藍、星際紅與亮黑色，4月2日於小米商城mi.com、小米實體門市與PChome24h購物小米旗艦店開賣，電信通路由中華電信銷售。（實體門市以實際到貨訊息為準，現貨請洽詢各門市。）

Redmi品牌另款強打新機Redmi 7也同步登台，搭載Qualcomm® Snapdragon™ 632八核心處理器、擁有康寧第五代大猩猩玻璃面板與4,000mAh超強續航，體現超高性價比的全民新機。Redmi 7（3G/32G）售價新台幣$3,999元，提供夢幻藍、魅夜紅與亮黑色，4月2日於小米商城mi.com、小米實體門市與PChome24h購物小米旗艦店開賣，於4月15日起於中華電信、遠傳電信、台灣之星與亞太電信全面上市。（實體門市以實際到貨訊息為準，現貨請洽詢各門市。）

年度旗艦新機 好看又能打「小米9」正式登台

小米年度旗艦機「小米9」國際版於今年2月底在巴塞隆納的全球通訊大展（Mobile World Congress，簡稱MWC）發布，旋即於MWC中榮獲8大國際權威媒體的頒發獎項，獲得各界好評。小米9機身採用全曲面設計，背面曲線流暢、弧度溫潤適手，讓手機整體更顯輕薄。機身採奈米全息紋理工藝，通過結合光學增亮與奈米全息的雙層鍍膜，呈現金屬與彩虹結合。無論是全息幻彩藍還是全息幻彩紫都會隨光線流轉變幻，綻現一道優美的流線，泛起令人著迷的夢幻光感。

正面配備6.39吋、19.5:9的AMOLED水滴全面屏，支援第二代陽光螢幕、256階護眼技術，同時搭載全新第五代螢幕指紋解鎖模組，解鎖速度較上一代提升25%、效率加倍。此外，小米9的下邊框寬度僅3.6mm，以90.7%超高螢幕占比，成為小米歷代手機中最窄邊框的頂級旗艦機。

性能超提升 採用Qualcomm® Snapdragon™ 855旗艦行動平台



小米9搭載高通最新旗艦級Qualcomm® Snapdragon™ 855行動平台，採用最新7nm制程，安兔兔跑分可達38萬以上，此外，全新Kryo 485架構三叢集CPU最高頻率可達2.84GHz，單核性能相比上代運算速度最高提升45%，新一代Adreno 640 GPU性能相比上代遊戲速度提升20%。採有第四代 AI 引擎新增獨立硬體 AI 加速器，AI 性能是上一代三倍。

搭載LPDDR4x 2133MHz高速記憶體的小米9，以兩項Turbo技術提供雙重大提速，針對日常使用常見問題進行優化處理，其中透過優化資料碎片重整機制，影響系統及應用啟動速度的隨機讀寫速度增幅最明顯；此外，手機長期使用後的慢速現象也將獲得改善，在模擬18個月使用後，小米9卡頓現象降低35%，有效延長手機使用壽命。

拍照更強大 搭載4800萬超廣角微距 AI 三攝 DxOMark拍照評比112超高分



小米9搭載SONY 4800萬超廣角微距 AI 三攝，主鏡頭採用4,800萬畫素SONY IMX586旗艦感測器，1/2吋超大感光元件，用戶可選擇拍攝4,800萬高解像度相片，或在低光度環境通過四合一1.6 μm大畫素拍攝出更清晰更明亮的作品。

對焦則採用相位及雷射混合方案，輔助人臉辨識，讓小米9在拍攝人像時對焦更快更精準，並以紅外線感測器檢測紅外線強度，優化畫面白平衡，讓光線還原更真實。另外，小米9增添1600萬超廣角鏡頭，在拍攝建築和多人合影時系統會AI提醒切換超廣角鏡頭，超大視野一覽無餘，並透過 AI 畸變矯正技術，解決普通廣角邊緣變形之痛點。同時此1,600萬超廣角畫素相機亦支持4cm超近微距拍攝，讓細節展現無遺。

小米9擁有4,800萬超高解析度鏡頭、1,600萬超廣角微距鏡頭以及1,200萬長焦人像鏡頭的強悍硬體三鏡頭組合，讓小米9在權威網站DxOMark的相機評測中取得了112分的超高成績，其中影片拍攝項目更以99分的高分獲得青睞，拍照功能全面大躍進。

繼手持超級夜景及960幀慢動作攝影後，小米9更添兩項明星功能：AI 相機內置的「月亮模式」，可拍攝出清晰的月亮紋理，呈現完美視覺效果；「運動跟拍」則利用AI技術模擬雲台效果，可即時跟蹤運動物體，讓影像拍攝更加穩定，輕鬆捕捉任何精彩瞬間。

全球首款20W無線極速充電 獲德國萊茵TÜV安全快充認證更安心

小米9內建3300mAh電池，首發Charge Turbo極速充電，同時支援27W有線充電及全球首款功率最高的20W無線充電。其中，27W有線充電能夠在60分鐘充滿100%電量，小米9充電技術亦通過德國權威機構萊茵TÜV的安全快充2.0認證，安全可靠。

因應小米9為全球首款支援20W無線充電，小米也推出小米無線充電器（20W快充版），擺脫傳統充電的繁瑣與束縛，讓充電更加便捷自在，售價新台幣$695元，於4月2日起在小米商城mi.com、小米實體門市與PChome24h購物小米旗艦店開賣。

熱銷全球Redmi系列 全新Redmi Note 7 極致性價比之作

截至2018年第三季止，紅米手機在全球累計銷量達 2.78 億台，以極致性價比獲廣大用戶喜愛。2019年1月小米宣布紅米系列全面進行品牌升級，以「Redmi」品牌吸引嚮往極致性價比與高品質的用戶。小米台灣正式發布Redmi品牌首款新機 – Redmi Note 7。Redmi Note 7設計緊扣時下流行元素，光影幻彩漸變設計提供暮光金與夢幻藍，以及非漸變的亮黑色，光彩隨光影漸變，體驗流光溢彩的美感。

超耐用高品質 4000mAh大電量表現更出色

Redmi Note 7正面搭載6.3吋、19.5: 9顯示比例的FHD水滴全面屏，支援陽光屏、夜光屏與護眼模式，機身前後皆採用康寧®第五代大猩猩®玻璃，特別強化邊框與邊角，在按鈕及手機孔支援生活防水保護，減低因意外造成的影響，讓用戶可以安心使用更長時間。另外，Redmi Note 7首度提供18個月超長保固，讓用戶擁有最高品質的體驗。

處理器方面，Redmi Note 7搭載主頻高達2.2GHz 的「升頻版」Snapdragon™ 660 AIE行動平台，進一步提升性能等級，確保用戶在玩遊戲及處理數據時，擁有頂尖性能表現。搭載4000mAh超大電量，延續Redmi系列超長續航傳統，並支援Qualcomm® Quick Charge™ 4快充技術，可縮短使用 Type-C充電所需時間，滿足大部分用戶超過一天的使用所需。

48MP+5MP雙攝鏡頭 領先同級相機 低光源環境仍能拍攝出色相片

Redmi Note 7採用旗艦級4,800萬像素感光元件的AI 雙攝鏡頭，當進行拍攝時，傳感器利用Tetracell技術將四個像素組合成一個大的1.6μm像素，即使在低光源的環境下，也能使拍攝出來1,200萬像素照片更加明亮清晰，大大提升感光度。此外，Redmi Note 7搭載1,300萬畫素前置鏡頭，結合小米 AI 功能，支援廣受好評的夜景模式、AI 辨識場景、智慧美顏及人像模式，讓用戶可以輕鬆拍攝出色照片，將同價位的智慧型手機相機素質推向更高水準。

Redmi品牌另一力作Redmi 7 性能再突破

Redmi 7是Redmi品牌升級後的另一系列新作，性能突破再升級，搭載Qualcomm Snapdragon™ 632八核心行動平台，Kryo 250 八核CPU讓性能提升 40%，運行速度更快更流暢，而Qualcomm® Adreno™ 506 GPU強大的圖形處理能力，能打造更豐富生動的遊戲畫面。另外，Redmi 擁有4000mAh超大電量，透過Snapdragon™ 632 行動平台具備更高的電池續航效率，帶來長效續航。Redmi 7擁有強大性能，從日常使用和遊戲中都能擁有極致的體驗。

螢幕、設計、性能、拍照皆顛覆升級的全民手機

Redmi 7機身正面採用康寧第五代大猩猩玻璃，一體成形四曲面漸變色背蓋，搭載通過德國萊茵TÜV護眼認證的6.26吋水滴全面屏，19：9的螢幕比例與86.83%的螢幕占比，帶來更廣闊的視覺體驗，獨家訂製0.85mm微縫聽筒，為螢幕騰出更多空間。機身採時尚雙色漸變設計，以透明壓縮注塑和奈米級噴塗工藝，使色彩流暢自然、機身晶瑩剔透及手感細緻圓潤，提供夢幻藍、魅夜紅、亮黑色三款顏色供用戶選擇。

Redmi 7配備1,200萬+200萬像素 AI 雙攝鏡頭，採用1.25μm的大像素，能簡單拍出令人驚豔的照片，支援 AI 景深效果與多達27種 AI 場景辨識，即時優化照片。前置鏡頭搭載800萬像素 AI 美顏相機，精準辨識五官，同時支援 AI 人像模式景深效果，在光線較暗時，隨即開啟智慧補光功能，昏暗環境下也能拍出清晰的照片。此外，同時配置的收音機、大音量、紅外線遙控、獨立耳機孔、人臉解鎖等功能，滿足廣大使用者的需求。

2019米粉節熱鬧開跑 多款生活新品同步推出

為迎接年度米粉節盛典，小米台灣宣布於4月2日10時起至4月4日23時59分止於小米商城mi.com、小米實體門市與全國電子等全通路舉辦「2019米粉節─有米樂享狂歡」，而PChome24h購物小米旗艦店更於同期間擴大響應米粉節，舉辦「2019米粉節─米粉狂享趴」，除了同享折扣外，更提供PChome24h購物小米旗艦店的消費者專屬優惠與信用卡活動；另外，線下通路（包括小米實體門市與全國電子）將延長優惠活動期間至4月7日，線下門市狂歡為期六天，盡享驚人折扣。

米粉節強打新品 小米藍牙耳機Air 「真無線、暢聽無限」

為擺脫有線耳機的纏繞束縛，小米藍牙耳機Air採用左右分體的真無線設計，打破傳統無線耳機主從設計，帶來雙耳同步音樂和通話的全新暢聽體驗，還可以左右耳機自由互換，與好友共同分享一支耳機，感受同步的音樂律動和加倍愉悅。

內建紅外光學感應器，自動感應佩戴狀態，摘下任一耳機音樂自動暫停，有效提升實際使用時間。音質採用7mm釹鐵硼強磁 + 鍍鈦振膜動圈喇叭單元，聲場寬闊飽滿，三頻均衡自然；開啟ANC主動降噪後，聲音更純凈且真實細膩。耳機收納盒支援快充，入盒及自動充電，充10分鐘即可用70分鐘、1小時即可充滿，便於攜帶、充電超迅捷。小米藍牙耳機Air售價新台幣$1,995元，於4月2日起在小米商城mi.com、小米實體門市與PChome24h購物小米旗艦店正式開賣。

米粉節強打新品 小米延長線 延長線中的藝術品

延長線已經是生活用品中非常普遍的電器，但人們對它的缺點習以為常，因此小米嘗試改變，成功打造了延長線中的藝術品。小米延長線按照家居飾品的要求重新設計産品的外觀，選用優質材料，並重新訂製核心元件，優化結構，使它比同規格延長線更加小巧。簡潔、精致、小巧，為的是讓它不再是只能藏在桌下的工具，而是你桌面的裝飾品。

小米延長線設計3個USB接口，以智慧晶片自動分配功率，性能堪比原裝充電器，僅使用USB線，就可同時為家中手機、平板電腦與數位相機等常用裝置充電，以滿足更多充電需求。特有USB智慧充電晶片，可以自動辨識設備，支援2A快速充電。

用料上，小米延長線採用優質錫磷青銅，作為內部最重要的導電結構材料。其彈性好、導電性強、耐磨損的特性，大大避免了從前韌性差、易變形的黃銅材料，造成的虛接、發熱、著火的安全風險。當用電負荷超標時，就有産生過載短路和著火的風險。另外，小米選擇擁有近20年專業設計、開發和生産電流過載保護器的喬日電業，製作過載保護器，就在過載危險發生時及時切斷電源，有效避免意外著火和短路的危險發生，以確保使用安全。小米延長線售價新台幣$295元，於4月2日在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦店與全國電子正式開賣。

除上述生活新品外，米粉節同步推出兩款防藍光眼鏡 – 米家防藍光眼鏡與米家防藍光眼鏡Pro。米家防藍光眼鏡與米家防藍光眼鏡Pro藍光使用超彈性塑膠與金屬拼接設計，層次分明、配戴舒適，同時彰顯個性與增強質感，米家防藍光眼鏡的藍光阻隔率達40%，而米家防藍光眼鏡Pro的藍光阻隔率達50%，兩款同時具備防UVA與UVB功能。米家防藍光眼鏡售價新台幣$495元、米家防藍光眼鏡Pro售價新台幣$695元，均於4月2日於小米商城mi.com與小米實體門市正式開賣。

「2019米粉節─有米樂享狂歡」 眾多好康及優惠別錯過!

為迎接一年一度米粉節盛典，小米台灣推出多款明星商品優惠直降，小米MIX 2（6GB+128GB），直降新台幣$2,000元，特惠價新台幣$7,999元；小米MIX 2 （6GB+64GB）直降新台幣$2,000元，特惠價新台幣$6,999元。除智慧型手機外，多款智慧家庭裝置現買現折，包括石頭掃地機器人直降新台幣$1,000元，特價新台幣$11,995元；小米空氣淨化器2S直降新台幣$500元，特價新台幣$3,995元，90分金屬旅行箱直降新台幣$300元，特價新台幣$4,695元；米家石英錶直降新台幣$300元，特價新台幣$1,495元；AMAZFIT運動手環2直降新台幣$100元，特價新台幣$1,295元；米家直流變頻電風扇直降新台幣$100元，特價新台幣$1,895元；小米AI音箱直降新台幣$100元，特價新台幣$1,395元。超過70款熱銷商品現折大回饋！

除了眾多下殺優惠外，更推出「限時10元瘋狂秒殺」活動，限量秒殺商品包括小米空氣淨化器 2S、米家掃地機器人、米家變頻直流電風扇、小米 AI 音箱等通通只要新台幣$10元帶回家！此外，小米商城mi.com更推出趣味九宮格抽獎及線上賽車遊戲「玩米關頭」，有機會獲得現金券及產品兌換券！眾多超殺優惠及好康活動，就是要一同狂歡米粉節盛典！更多活動內容，請參考小米商城mi.com。

小米台灣官方網站：mi.com