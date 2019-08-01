小米 A3 售價 6,999 元，8/6 正式在台開賣

2019-08-01 12:39:48 9M87

小米A3

小米 A3 可以說是 CC9e 的國際版，規格幾乎是一樣，搭載高通 S665 中階處理器、6.088 吋 1560 x 720 HD+ AMOLED 螢幕、三鏡頭：200 萬景深鏡頭＋800 萬 118 度廣角鏡頭＋4800 萬主鏡頭、3200 萬水滴屏自拍鏡頭、螢幕下指紋辨識、4030 mAh 點電池容量、4GB+128GB  儲存空間，共有暗夜灰、豈止白、勝於藍三種顏色，將於 8/6 正式在台開賣，售價新台幣 6,999 元。

小米 A3 在台上市 3 顏色

小米A3顏色

△ 小米 A3 共有三款顏色，分別為暗夜灰、豈止白、勝於藍。

搭載 Android One 原生系統、A 系列第一台 AMOLED 螢幕手機

小米A3

△ 小米 A3 同樣搭載 Android One 系統，自 A1、A2 以來，均獲得使用者的好評，搭載原生 Android 系統，意味著操作介面更加簡約、操作更順暢，內建包含有：Google Lens、Google 相簿、Google 助理、Google 安全防護等 APP。

小米A3

△ 小米 A3 搭載 6.088 吋 HD+ AMOLED 水滴全面屏螢幕（1560 x 720），這次最大的升級，還包含了支援「螢幕下指紋辨識」，加大 15% 的辨識區域，比起上一代指紋感應像素增加一倍，提高辨識穩定性，不管在強光、低溫等極端環境中，都能透過螢幕下指紋辨識穩定解鎖。

小米 A3 規格

△ 機背採全息紋理設計，機身顏色會隨著光影變化，小米 A3 全機重 173.8 克、厚度 0.85 公分，長時間手持不會太有負擔，弧形背面的機身，採用第五代康寧大猩猩玻璃，背蓋 3D 全曲面玻璃機身，特殊下壓弧度的設計，讓握感相當舒適。

4800 萬三鏡頭配置：小米最強 A 系列後置相機

小米A3

△ 這是小米 A 系列以來，最強大的後鏡頭配置，因為纖薄機身設計，相機模組有超出機背的凸出設計，以下來看看相機的規格：

超廣角鏡頭：800 萬畫素、118 度超廣角、光圈 F/2.2
景深鏡頭：200 萬畫素、1.75um、光圈 F/2.4
超高畫質鏡頭：4800 萬畫素、SONY IMX 感光元件、1.6um、光圈 F/1.79、6P 鏡片

3200 萬超高畫質自拍

小米 A3 價格

△ 水滴屏的部分，裡面藏著一個 3200 萬畫素相機，相機上方為聽筒，這是小米有史以來最高畫素自拍鏡頭，以拍照的方便度來說，支援手勢自拍，不用按下拍照按鈕，就能夠輕鬆完成自拍。多人自拍的情況下，也支援全新的全景自拍功能。另外各種的 AI 、人像模式也通通支援。

支援 18W 快速充電、身歷其境大音量

小米 A3 台灣開賣時間

△ 下方為揚聲器及 USB Type-C 充電孔，小米 A3 電池容量為 4030 mAh，支援 18W 快速充電，並隨盒標配 10W 充電器。搭配高通 S665 處理器，小米 A3 可以運作得更省電、更高效率。另外在音量上，小米 A3 擁有 0.915cc 超大音腔，加上 Smart PA 大音量擴音，可提升 60% 播放音量。

小米 A3 規格

△ 小米 A3 保留了 3.5mm 耳機孔，耳機孔旁的是紅外線發射器。

小米A3 與 A2 差異

△ 小米 A3 左側方為 SIM 卡槽，雙 nano-SIM，任意卡槽均可設定為主卡。

小米A3

△ 右側方為音量及電源鍵。

小米 A3 與小米 A2 有什麼不同？

小米A3耳機孔

△ 小米 A3 主要升級，在拍照方面：由雙鏡頭變為三鏡頭，畫素也提高了 ;  自拍鏡頭也由 20MP 提高到了 30MP。在電量的部分，電池容量由 3010 mAh 提升到了 4030 mAh。螢幕則是升級為更大的 6.088 吋 AMOLED 螢幕。儲存空間由 64GB 來到 128GB。紅外線及 3.5mm 耳機孔也都回歸了。

小米 A3 售價與上市時間

小米A3

△ 小米 A3 在台上市為 4GB + 128GB 版本，售價新台幣 6,999 元，將在 8/6 於台灣正式開賣。

小米A3

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