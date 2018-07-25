小米今日（25 日）舉辦新品發表會，3 款旗艦新機一次齊發，分別為小米 8、紅米 6、小米 A2，小米八週年旗艦新機小米 8 搭載 S845 行動平台、AI 雙焦雙攝相機、全球首款雙頻 GPS 手機、紅外線人臉辨識，售價 13999 元 ; 紅米 6 則搭載聯發科 Helio P22 處理器、1200+500 萬畫素雙鏡頭，是全球首款採用 12 奈米製程高 CP 手機，售價 3999 元 ; 小米 A2 搭載 S660 AIE 行動平台、前後 2000 萬畫素 AI 鏡頭、原生 Android One 系統，售價 7599 元，最快 7/26 就可以在小米線上商城購買！
紅米 6
△ 搭載聯發科 Helio P22 八核心處理器的紅米 6，功耗減少 48%、效能提升 30%，全球首款搭載 12 奈米製程的入門機，相比 S430 處理器，性能提升了 30%，配置 5.45 吋 18: 9 高畫質螢幕，屏佔比高達 80.5%，讓紅米 6 的握感也相當輕巧有質感！
△ 小米全新企劃「成為米家人」，高 CP 值的產品，是小米一直以來的風格，而現在把這些風格、理念具象化，打造出擁有可愛膠囊臉的米家人，創造出多種角色，分別代表小米不同的產品：米爸、米媽、米哥、米姐、米妹、米嬤等，只要前往「MI FAMILY 成為米家人」完成活動，就可以參加抽獎，詳細教學看這邊。
△ 紅米 6 首款 12 奈米製程高 CP 入門機，3+32 GB 售價 3999 元，4+64 GB 3999 元，共推出鉑銀灰、巴厘藍、流沙金、櫻花粉四種顏色，於 7 月 26 日在小米線上商城、小米實體門市及 PChome 24 購物小米旗艦店開賣，8 月 6 日起於中華電信、遠傳電信、及台灣之星開賣。
小米 A2
△ 小米 A2 的外觀上，有金、黑、紅三種顏色可以選擇，在台灣特別引進的紅色，拿起來相當有特色，採金屬磨砂質感，一體成型的超輕薄外型，正面採用 2.5D 康寧第五代大猩猩玻璃，搭載 5.99 吋 18:9 全面屏螢幕，側面則是弧形收編設計，纖薄舒適的握感。
△ 照相是小米 A2 的重點，採用前後 2000 萬鏡頭，主相機搭載 2000+1200 萬畫素 AI 雙攝鏡頭、SONY IMAX 感光元件、f/1.75 大光圈、2.0um 大像素技術，讓夜拍更清晰，1200 萬畫素的鏡頭擁有 1.25um 大像素，人像拍攝的景深效果更自然 ; 自拍鏡頭也是 2000 萬畫素，搭載 SONY IMAX 376 感光元件，讓自拍鏡頭也擁有解析及光線敏感度，隨手拍出往美籍的自拍！
△ 室內逆光 HDR 可以讓背景過曝的腳踏車再現，就算在逆光環境下，也不犧牲背景景色！
△ 全面升級的拍照體驗，讓小米 A2 不管白天拍、晚上拍、自拍都是專業級的照片！
△ 小米 A2 搭載 S660 AIE 行動平台，擁有旗艦級的性能、效能，操作更流暢、速度更快、發熱更少！
△ 小米 A2 售價 7599 元（4+64GB），有人問為什麼比第一代小米 A1 貴了 600 元，因為做了 9 項升級：
處理器：S625 → S660
自拍相機：5MP → 20MP
主相機：12+12 MP → 12+20 MP
光圈：f/2.2 + f/2.6 → f/1.75 + f/1.75
LPDDR3 → LPDDR4X
螢幕： 5.5 16:9 → 5.99 全面屏
自拍柔光燈：無 → 有
藍芽 4.0 → 藍牙 5.0
沒附手機保護殼 → 附手機保護殼
△ 售價 7599 元的小米 A2 將於 Pchome 24h 購物小米旗艦店獨家開賣，7/30 上午 10 點首賣，小米實體門市也將同步銷售！
小米 8
△ 終究還是要瀏海，小米 8 也逃不過，採用三星 6.21 吋 AMOLED 全面屏螢幕：FHD+、18.7:9、86.68 % 屏佔比，當然覺得瀏海礙眼，也可以透過系統調整把瀏海關閉。外觀上，螢幕上緣擁有完美的 R 角，機身擁有水滴弧形的絕佳收邊、四曲面玻璃、圓滑的金屬編框，顏色上有金色、亮藍及黑色三種顏色。
△ 小米 Mix 2S 的拍照分數在 DxOMARK 竟然得到了一樣的分數 101 分，而經過調教後的 小米 8，更是得到了 105 分的高分！
△ 多達 25 種標籤、206 種 AI 場景辨識，讓照片即時優化，隨手都能拍出美美的照片，此外也支援 7 種攝影棚燈光，分別為窗邊光、彩虹光、電影光、數夜光、播點光、肖像光、自然光。
△ 小米 8 堪稱小米相機代表作，擁有 12+12MP 雙焦雙攝、1.4um 超大像素、DualPD 雙核對焦、206 種 AI 場景辨識、7 種攝影棚燈光、AI 短片、AI 為整型美顏，獲得 DxoMARK 105 高分，排名全球第 4！
△ 新增了紅外線相機與紅外線照明元件，在全黑環境下，也能快速臉部解鎖，可以建構人臉 4096 個特徵，讓臉部辨識更安全，避免使用照片就能解鎖手機的窘境發生。
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△ 台灣建築巷弄反射干擾，搭載 L5、L1 雙頻雙路定位，L5 頻段讓帶寬提高 10 倍、碼率提高 10 倍，讓小米 8 成為全球首款雙頻 GPS 手機！
△ 與同級距的它牌產品比較，小米一樣要最便宜、CP 值最高。
△ 售價 13999 元（6+128GB）， 7 月 26 日小米線上商城、小米實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦店開賣，電信門市則在中華電信 8 月 1 日獨家開賣！
小米商城：這邊請
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