小米推出「成為米家人」活動，進入活動網站製作自己專屬的大頭貼，每週抽「專屬角色小米行動電源 10000 2 代」共 80 台、「小米 8 週年旗艦手機小米8」共 4 台、「超級米粉卡（享有一整年新品優先購買權 F 碼）」共 8 張，米粉還有機會成為夏季新品發佈會 VIP！活動時間從 7/16 的 10:00 一直到 8/13 10:00 為止，每週一抽獎，共維持 4 週！可以製作自己的 Q 版頭像，又可以抽獎，根本就是一舉兩得！
走這裡：https://www.mifamily.com.tw/
△ 進入活動網站後點選「成為米家人」開始自做自己的的 Q 版頭像！看到這麼多獎品，只好趕快給它點下去，私心最想成為夏季新品發佈會 VIP，雖然其它獎品也都非常吸引人啊！
△ 濃濃的超可愛畫風，點擊「快去製作你的米家人頭像」就可以開製作啦，這麼可愛的網頁風格，真讓人捨不得離開頁面啊ＸＤ
△ 接著可以從複色、眼睛、鼻子、嘴巴、衣服、髮型、膚色等開始客製化自己的 Ｑ 版頭像，甚至五官的位置也都可以移動微調！
△ 我發現臉型根本不能微調啊！預設就是個肥宅臉ＸＤ確定全部都設定好之後，可以直接點擊下載來儲存大頭貼 PNG 檔，若你在臉書上比較低調想在這裡就此罷手也沒關係，但跟大家分享自己的 Q 版頭像就可以抽獎啊！不做白不做，點擊「抽獎」登入後繼續～
登入並分享自己的米家人角色，週週抽大獎活動資訊
獎品：
1. 專屬角色小米行動電源 10000 2代(價值NT$435)20台，4 週共80台
2. 小米 8 週年旗艦手機 #小米8 (價值待7/25發佈會公佈)１台，4 週共4台
3. 超級米粉卡(享有一整年新品優先購買權 F 碼)2張，4 週共8張
4. 7/19 前還有機會成為 7/25 小米台灣夏季新品暨品牌全新企劃發佈會 VIP！
抽獎參加：
1. 成為米家人：註冊／登入會員
2. 分享貼文：分享自己的角色至臉書，設定貼文權限為“公開”
3. 米家人大頭貼：將臉書頭像換成自己的米家人角色頭像
＊得獎者必須「貼文設定公開＋米家人大頭貼」才具有得獎資格
活動時間：2018/07/16 10:00～2018/08/13 10:00
公布時間：每週一 (7/23, 7/30, 8/6, 8/13) 公布中獎名單於活動網站
△ 登入米家後，就可以把剛剛製作好的米家人大頭貼分享到 Facebook 上囉！記得要把貼文設為公開、FB 大頭貼也要換為米家人，才符合得獎者的資格歐！不然剛剛做的全部前功盡棄啦，若是被抽到發現沒有符合活動資格，是非常可惜的啊！
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