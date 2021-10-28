一年一度最盛大的優惠來啦，小米台灣推出「小米雙 11 購物節」，活動從 10/27 就開始暖身，11/1 正式開跑，連續 11 天不間斷，天天推出新品早鳥價、限時秒殺、熱門商品直降、消費滿額贈、11 元起加價購等優惠活動。此外還推出小米智慧氣炸鍋 3.5L、小米室外攝影機 電池版、小米智慧家用電鑽、小米電動精修螺絲起子機及小米 WiFi 訊號延伸器 AC1200等多款智慧家庭新品，想要買小米家電、手機的朋友，可別錯過每年最狂的下殺日囉。



小米智慧氣炸鍋 3.5L

少油無煙健康料理 氣炸、解凍、發酵全方位烹調一機搞定

小米智慧氣炸鍋 3.5L 搭載熱氣流循環系統，並提供 1400W 的加熱功率，可快速提升溫度，將食物內的油脂以 360 度熱空氣循環炸透、保持鍋內受熱均勻，進而快速製作出少油、低脂且外酥內軟的美味食物。同時，支援 40℃ 至 200℃ 的寬廣溫度調節及長達 24 小時的連續加熱、並配備雙速風扇，讓小米智慧氣炸鍋 3.5L 除了氣炸功能以外，還可以解凍食品、烘乾水果和發酵蔬菜，只要 4 小時就能完成肉乾、5 小時即可完成果乾、8 小時更可完成乳酪發酵，一機搞定各種料理方式。

簡單直覺智慧操作、3.5L 絕佳容量 家庭懶人料理必備

小米智慧氣炸鍋 3.5L 搭載 OLED 觸控螢幕，透過簡單直觀的螢幕互動，在一轉一按之間即可輕鬆調節烹飪溫度、時長，並具備智慧定時功能，只要出門前預先設定烹調時程，即可於回家後立即享用熱騰騰的美味佳餚！此外，還可進行翻轉食物的智慧提醒，並支援拉出炸籃即關閉電源的智慧安全功能，讓用戶可隨時確認烹調狀態，並且無需重新進行烹飪設定，即可於推入炸籃後繼續進行烹調作業，安心享受智慧的料理過程。

小米智慧氣炸鍋 3.5L 以小巧的機身提供 3.5 公升的絕佳容量，可提供五人份高效率料理製作空間，配有的獨家烤架，單次調理可放入約 2 塊牛排、8 顆蛋塔或12隻雞翅，有效利用氣炸鍋內部空間，在不佔用額外空間的狀況下烹調更多食物。此外，搭載的七層複合炸籃採用雙層 PTFE 不黏塗層，提供耐磨、不沾黏的絕佳質感，清潔過程更加簡便；電網可防止食物與頂部的加熱管接觸，做好安全防護；創新的條式風管可讓空氣徹底流通、加熱更有效率；而獨特的散熱孔設計可延長機身壽命，全方位兼具安全及效率。

米家 APP 智慧連動 百種美味料理輕鬆上菜

透過米家 APP 的智慧連動，小米智慧氣炸鍋 3.5L 還可存取超過 100 種的食譜，即使是料理新手也能一鍵完成複雜料理；還支援自訂烹調模式，可依據用戶的需求彈性調整設定，輕鬆複製熟悉的好味道。此外，小米智慧氣炸鍋 3.5L支援Google 語音助手，可以聲控開啟或關閉系統，讓烹飪過程更智慧。

上市資訊：小米智慧氣炸鍋 3.5L

小米智慧氣炸鍋 3.5L 售價為新台幣 $1,995 元 ，將於 11 月 1 日起於小米商城 mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子（實體門市與全國Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市與燦坤3C線上購物）正式開賣。於10月27日起至10月31日止開放預購，預購即享 早鳥預購價新台幣 $1,895 元 ，再贈預購禮 – 「小米延長線」；另於11月1日起至11月11日止「小米雙11超級購物節」活動期間，購買即享雙 11 新品優惠價新台幣 $1,895 元。

小米室外攝影機 電池版

24小時高解析度紀錄 居家防護零死角

廣受好評的小米室外攝影機推出全新電池版，免去一般室外攝影機佈線的麻煩，在各角落都能輕鬆安裝。小米室外攝影機 電池版鏡頭解析度為 1080p，可以 130° 的寬廣視角拍攝更大的區域；並配備WDR 技術及 F2.1 大光圈，智慧型夜視功能可支援高達 7 公尺的夜視距離，即使在暗處或背光環境，也能以FHD解析度錄製清晰細膩的影像。具備 PIR 人體活動偵測，當偵測到非預期溫度變化和 7 公尺內異常活動，系統會開始記錄並發送即時警報，隨時掌握居家安全。此外，一台室內接收器可與最多四部室外攝影機連線，並可與米家 APP 智慧連動，透過四部室外攝影機同時錄製，出門在外也能零死角掌握家中狀況。

防潑水無懼天候 全天候保護居家安全

小米室外攝影機 電池版具備 IP65 防塵與防水等級，且可在 -20°C 至 50°C 的溫度區間正常運作，即使在不同溫度、氣候條件下，也可為用戶安全地守護居家環境。此外，配備 5700mAh 大電量，可提供長達 90 天的長效續航，省去頻繁更換電池的麻煩。小米室外攝影機 電池版獨立的室內接收器可透過本機 MicroSD 記憶卡、USB 隨身碟、或 3 天份滾動式雲端儲存空間儲存影片，可彈性滿足用戶的影片儲存需求，並防止資料遺失和外流。採用新一代 H.265 視訊編碼技術，相較 H.264 可節省高達50% 的影片儲存空間及頻寬，無需升級網路，即可在快速穩定的連線品質下檢視流暢影像。

上市資訊：小米室外攝影機 電池版

小米室外攝影機 電池版 單機加主機組合價為 新台幣 $2,195 元 、小米室外攝影機 電池版 單機售價為新台幣$1,595元，將於11月8日起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、（實體門市與全國Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市與燦坤3C線上購物）陸續開賣。於10月27日起至11月7日止開放預購，預購單機與主機組即享早鳥優惠價新台幣$1,995元、預購單機即享 早鳥優惠價新台幣 $1,495 元 ；同時於 11 月 8 日至 11 月 11 日「小米雙11超級購物節」活動期間，購買同享早鳥優惠價。

另外，小米室外攝影機 電池版 主機售價為新台幣 $600 元，於小米實體門市、全國電子實體門市與燦坤3C實體門市陸續開賣，於10月27日起至11月7日止開放預購，預購主機即享早鳥優惠價新台幣 $500 元，同時於 11 月 8 日至 11 月 11 日「小米雙11超級購物節」活動期間，購買同享早鳥優惠價。

戶外攝影機 額定輸入5V，2A 戶外攝影機尺寸52.7×122×102.6 mm 戶外攝影機淨重273 g 鏡頭角度130° 解析度1920×1080 光圈F2.1 視訊編碼 H.265 紅外線光940 nm 紅外線光 ×8 操作溫度 -20°C 至 50°C 電池容量 5700 mAh 無線連接Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz 相容於 Android 6.0 或 iOS 10 及以上版本 室內接收器 室內接收器尺寸 110×85×77.1 mm 室內接收器淨重 88 g 室內接收器儲存空間 MicroSD 卡 (最大 32 GB) / USB 隨身碟 / 雲端儲存空間 室內接收器纜線連接RJ45 乙太網路連接埠 套裝包裝內容 小米室外攝影機 電池版 | 室內接收器 | 安裝模板貼紙 | 充電線 (1m) | 乙太網路傳輸線 (2m) | 壁式插頭3個 | 螺絲3個 | 使用說明書 | 保固聲明 | 警示貼紙 單機包裝內容 小米室外攝影機 電池版 | 安裝模板貼紙 | 充電線 (1m) | 壁式插頭3個 | 螺絲3個 |使用說明書 | 保固聲明 | 警示貼紙

居家DIY組裝神助手 – 小米智慧家用電鑽

高達 30 段檔位 X 強力無刷馬達 滿足各種使用情境

小米智慧家用電鑽最大扭矩 30Nm、最大轉速 1400rpm，以強力無刷馬達提供穩定可靠效能。機電整合式的設計讓操作更安全無火花，且可達成高轉換功率、低馬達損耗及低噪音輸出，無須更換碳刷也能有效延長使用壽命。小米智慧家用電鑽提供三種模式；「手動模式」可透過機身的360°自由旋鈕精準調節30段檔位，實現高精密度與準確度的操作，滿足專業人士的進階使用需求；「自動智慧模式」提供順暢且安心的自動扭矩偵測，可配合應用情境調整至適當地扭矩，並自動鎖上螺絲旋擰模式，避免因過度轉動造成的鎖壞；「安全脈衝模式」，可輕鬆控制間歇式開始與停止，確保安全操作，且有效降低材質損壞。在寬廣的檔位調節及強力馬達下，小米智慧家用電鑽可適用於多種材料、應付多種操作情境，無論在軟質松木與硬質樺木等木材、鋁管與鋼板等金屬、水管與壓克力等塑膠材質上，都能輕鬆旋擰及鑽孔。

而為了保障用戶安全，小米智慧家用電鑽配有無段變速觸發機制，可無段式換檔，隨壓力增加逐漸加速、亦可在解除負荷時慢速停止，且機身經產品安全、環境可靠性、電池安全等廣泛完整的測試，可確保操作過程安全無虞。

高解析度智慧螢幕、無線可攜式設計 全新的便捷操作體驗

小米智慧家用電鑽機身配備高解析度智慧顯示螢幕，可即時顯示目前的操作模式及手動檔位速度、並可一鍵切換不同模式，以智慧的操作方式革新傳統工具概念，提供全新的互動式體驗。小米智慧家用電鑽採無線可攜式設計，內建 2000mAh 高品質鋰電池，單次充飽電力後可處理多達 550 個自攻螺絲，免去攜帶笨重備用電池的麻煩；搭配隨附的通用型 Type-C充 電連接埠以及充電變壓器，用戶可隨時方便補充電量。

小米智慧家用電鑽外型維持小米螺絲起子一貫的極簡風格，採用極簡無螺絲設計，機身專為舒適握持而設計，握把可與把手完美貼合，握感舒適且操作更佳安全；表面以金屬表面塗層及UV面漆做精密加工處理，可防刮傷、抗髒污，打造高品質霧面金屬表面。

上市資訊：小米智慧家用電鑽

小米智慧家用電鑽 售價為新台幣 $2,695 元 ，將於 11 月 1 日起於小米商城 mi.com、小米實體門市、PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、遠傳friDay購物、法雅客網路商店與燦坤3C（實體門市與燦坤3C線上購物）正式開賣。於 10 月 27 日起至 10 月 31 日止開放預購，預購即享 早鳥優惠價新台幣 $2,395 元 ；另於 11 月 1 日起至 11 月 11 日止「小米雙11超級購物節」活動期間，買即贈米家自動感應洗手機。

鑽頭 十字形 PH1/PH2/PH2/PH3 米字形 PZ1/PZ2/PZ2/PZ3 最大扭矩 30Nm 安全梅花形 T9H/T10H/T15H/T20H/T25H 六角形 H3/H4/H5/H6 無附載鑽孔速度 0-1400rpm(電鑽速度)；0-370rpm(旋擰速度) 一字行 SL4/SL6 Y型頭 Y1 三角形 2.3 方形 S0/S1 鑽孔鑽頭類型 3/4/5/6金屬麻花鑽孔鑽頭；4/5/6/7木材鑽孔鑽頭 U型頭 U2.6 充電 額定電壓 12V- 充電規格 5V-3A；9V-1.5° 充電時間 120-180分鐘 尺寸、重量 產品尺寸 185.5x179x51.5mm 電鑽淨重 約870g 延長桿 60mm 包裝內容 電鑽 | 收納袋 | 變壓器 | 充電線 | 鑽頭收納包 | 鑽孔鑽頭 | 螺絲旋形鑽頭| 延長桿 | 使用手冊

小米雙11 超級購物節盛大開跑！ 近百項熱門商品折扣享不完

年度大檔雙十一購物節即將來臨，小米年年祭出更瘋狂的優惠，於 11 月 1 日至 11 月 11 日舉辦「小米雙11 超級購物節」，日日精選熱門品項祭出限時秒殺、熱門商品直降、購物滿額贈、$11 元起加價購等優惠活動，更狂撒千元現金優惠券，力邀用戶手刀把握高額折扣，輕鬆入手各種好產品。

上個月發表的 小米掃拖機器人 2 Pro 也即將開放預購 ！小米掃拖機器人 2 Pro 以每分鐘 10,000 次的高頻率聲波震動，破壞頑固汙垢並輕鬆拖起，更擁有 3000 Pa超大吸力與新一代 LDS 雷射導航系統，具備多樓層清掃能力，深度解決用戶的清潔困擾；小米掃拖機器人 2 Pro 提供黑色及白色， 售價新台幣 $9,495 元 ，將於11月8日在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子（實體門市與全國Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市與燦坤3C線上購物）正式開賣。於11月1日至11月11 日「小米雙十一購物狂歡節」活動期間享 早鳥優惠價新台幣 $8,995 元 ；另外，於 11 月 1 日至 11月6日於小米商城mi.com開放預購，支付訂金新台幣 $500 元即享售價再折新台幣 $500 元，於 11 月 7 日完成尾款支付，將以新品超特價新台幣 $8,495 元將小米掃拖機器人 2 Pro 帶回家

限時限量秒殺優惠NT$11,111 搶購小米智慧顯示器 P1 50型

小米於 11 月 1 日至 11 月 11 日活動期間推出限時限量秒殺優惠價，並陸續針對不同品項推出驚喜折扣。因應雙十一來臨，更特別推出新台幣 $11,111 元、新台幣 $1,111 元、新台幣 $111 元等超殺折扣不手軟，伴用戶狂歡雙十一購物節！

11月1日：米家掃拖機器人直降新台幣$3,650元，秒殺價只要新台幣$5,845元

11月2日：小米便攜相片印表機直降新台幣$554元，秒殺價只要新台幣$1,111元

11月3日：米家直流變頻電風扇 1X直降新台幣$550元，秒殺價只要新台幣$1,395元

11月8日：小米手環 5直降新台幣$495元，秒殺價只要新台幣$450元

11月9日：小米 WiFi 訊號延伸器 Pro直降新台幣$254元，秒殺價只要新台幣$111元

11月10日：小米智慧顯示器 P1 50型直降新台幣$4,888元，秒殺價只要新台幣$11,111元

11月11日：小米手錶 超值版 黑色直降新台幣$484元，秒殺價只要新台幣$1,111元

熱門智慧型手機與智慧家庭產品祭出直降、領券折扣 多重優惠折上折

高 CP 值全民機 Redmi 手機以超乎同級產品的性能、以及容易入手的價格，成為米粉購機的口袋名單。為了讓更多米粉入手體驗 Redmi 手機的魅力，小米於 11 月 1 日至 11 月 11 日活動期間，精選今年推出的多款Redmi手機祭出直降折扣；同時，更發放最高新台幣 $500 元的手機購機抵用券，讓米粉們一次享有直降、領券折扣等多重優惠。

購買Redmi Note 10 Pro直降新台幣$700元，雙11價只要新台幣$7,799元，領券最高再折新台幣$500元，還可以新台幣$11元加購小米 20W 快速充電器 Type-C版。

購買Redmi Note 10S直降新台幣$1,000元，雙11價只要新台幣$5,999元，領券最高再折新台幣$500元。

Redmi 10 4GB+128GB售價新台幣$4,699元、4GB+128GB售價新台幣$5,499元，買即贈米家自動感應洗手機（價值NT$295）。

購買Redmi Note 9 Pro直降新台幣$1,000元，雙11價只要新台幣$4,999元，領券最高再折新台幣$500元。

廣受米粉喜愛的小米智慧家居產品折扣不缺席！小米於「小米雙11 超級購物節」活動期間，精選智慧顯示器、掃拖機器人、吸塵器、空氣淨化器等各類熱門商品推出有感直降優惠，單項商品最高狂省千元，讓米粉們在「小米雙11 超級購物節」期間，一站購足各種好物，打造理想的智慧家居生活！

購買小米智慧顯示器 P1 55型直降新台幣$3,000元，雙11價只要新台幣$14,999元，領券最高再折新台幣$1,300元。

購買小米智慧顯示器 P1 50型直降新台幣$2,000元，雙11價只要新台幣$13,999元，領券最高再折新台幣$1,300元。

購買米家掃拖機器人直降新台幣$3,000元，雙11價只要新台幣$6,495元，領券最高再折新台幣$600元，買再贈米家精修螺絲起子套裝組（價值新台幣$445元）。

購買米家空氣淨化器 Pro直降新台幣$2,000元，雙11價只要新台幣$4,895元，領券最高再折新台幣$300元。

購買小米34型曲面螢幕直降新台幣$1,000元，雙11價只要新台幣$11,995元，領券最高再折新台幣$1,000元。

購買米家無線吸塵器 G10直降新台幣$1,000元，雙11價只要新台幣$6,495元，領券最高再折新台幣$600元。

《小米雙11 揪米BUY起來！》直播限定優惠！最高Xiaomi 11T Pro 5G免費送

迎接雙十一大促來臨，小米於11月8日12:30將於小米商城mi.com舉辦《小米雙11 揪米BUY起來！ ft. 關韶文、丘曄》直播活動，於直播期間除了介紹影音旗艦新機Xiaomi 11T Pro 5G及Xiaomi 11T 5G外，小米智慧氣炸鍋 3.5L等新品也都直接開箱開起來，更於11月8日12:30 – 18:00限定推出新台幣$1,111加價購活動及額外贈禮等超值優惠，同時精選長銷熱賣的智慧顯示器、掃拖機器人等祭出秒殺優惠，提供最高新台幣$4,500元的直降優惠。同時，《小米雙11 揪米BUY起來！ ft. 關韶文、丘曄》直播當下狂撒上萬張新台幣$500元現金券，參與直播問答抽獎還有機會免費獲得Xiaomi 11T Pro 5G（價值新台幣$17,999元）一台！

11月8日12:30 – 18:00直播限定優惠：



期間預購Xiaomi 11T Pro 5G除享預購禮 – Redmi Buds 3 Pro（價值新台幣$1,595元）以外，還能以新台幣$1,111元加購小米智慧氣炸鍋 3.5L（數量有限，售完為止）

期間預購Xiaomi 11T 5G除享預購禮 – 小米智慧氣炸鍋 3.5L（價值新台幣$1,995元）以外，還能以新台幣$1,111元加購米家直流變頻電風扇 1X 或 小米便攜相片印表機（數量有限，售完為止）。

期間購買小米智慧氣炸鍋 3.5L，即享早鳥價新台幣$1,895元，再贈米家自動感應洗手機。

期間購買小米智慧顯示器 P1 55型直降新台幣$4,500元，直播限定價只要新台幣$13,499元。

期間購買Xiaomi 11 Lite 5G NE （8GB+128GB）直降新台幣$800元，直播限定價只要新台幣$10,199。

期間購買米家掃拖機器人直降新台幣$3,650元，直播限定價只要新台幣$5,845元。

期間購買小米空氣淨化器 3直降新台幣$1,000元，直播限定價只要新台幣$3,495元。

小米雙 11 超級購物節 活動時間表整理

活動期間 活動 活動內容 10/27 ｜ 10/31 暖慶 每日簽到 NT$500手機券（新機、Pad不可用）

2件88折折價券（僅限購買 延長線&線材&充電器，滿2件使用）

NT$111現金券（滿NT$500使用、新品不可用

NT$66現金券（新品不可用）

NT$1111現金券（滿NT$8888使用、新品、手機、Pad不可用）

累計簽到5天額外再贈NT$111現金券（全產品適用） 11/01 00:00 ｜ 11/11 23:59 活動期間 天天享優惠 智慧型手機 直降優惠 手機專享優惠 ✔ 頁面領取NT$500（新機、Pad不可用）或NT$300（新機不可用）折價券 ✔ 使用指定信用卡享受三期或六期分期免息 直降活動 ✔ Redmi Note 10 Pro直降NT$700元，雙11價價NT$7,799元，加NT$11元可加購小米 20W 快速充電器 Type-C版 ✔ Redmi Note 10S直降NT$1,000元，雙11價價NT$5,999元 ✔ 其他手機優惠請見小米商城mi.com 加購價 ✔ 購買任一手機加NT$395元可加購小米手環5；加NT$895加購小米手錶 超值版 智慧家庭產品 直降優惠 小米智慧顯示器 P1 55型直降新台幣$3,000元，雙11價只要新台幣$14,999元，領券最高再折新台幣$1,300元

米家掃拖機器人直降新台幣$3,000元，雙11價只要新台幣$6,495元，領券最高再折新台幣$600元，買再贈米家精修螺絲起子套裝組（價值新台幣$445元）

米家空氣淨化器 Pro直降新台幣$2,000元，雙11價只要新台幣$4,895元，領券最高再折新台幣$300元

近百項智慧家庭商品有感降價，詳情請見小米商城mi.com 購物滿額贈 單筆消費（不含手機、Pad、小米智慧顯示器）滿NT$5,000即贈小米小愛音箱 Play（價值NT$595）或小米液晶手寫板（價值NT$495）

單筆消費（不含手機、Pad、小米智慧顯示器）滿NT$6,666即贈小米手環 5（價值NT$895）

單筆消費（不含手機、Pad、小米智慧顯示器）滿NT$11,111即贈小米手環6（價值NT$1,095）或小米小愛音箱 Art（價值NT$1,495）

單筆消費（不含手機、Pad、小米智慧顯示器）滿NT$15,000即贈小米手錶 超值版（價值NT$1,595）或小米便攜相片印表機（價值NT$1,665）

單筆消費（不含手機、Pad、小米智慧顯示器）滿NT$24,000即贈米家直流變頻電風扇 1X（價值NT$1,945）或米家 IH 電子鍋（價值NT$2,495）

單筆消費滿NT$50,000即贈NT5,000元禮券包 狂撒現金券 凡於活動期間每個小米帳號限領各乙張 ✔ 全場無限制使用：NT$111現金券、NT$500現金券、NT$1,111現金券 ✔ 手機、Pad、新品不適用現金券：NT$150現金券（滿NT$1,500使用）、NT$300現金券（滿NT$3,000使用）、NT$600現金券（滿NT$5,500使用）、NT$1,000現金券（滿NT$9,000使用）、NT$1,300現金券（滿NT$12,000使用）、NT$2,000現金券（滿NT$18,000使用，手機、Pad、新品不適用）、NT$2,500現金券（滿NT$22,000使用，手機、Pad、新品不適用） 雙11加價購 購買旅行箱產品加NT$11元，即可加購小米 20W 快速充電器 Type-C版，或加NT$111元購小米真無線藍牙耳機 2 SE

購買小米手錶 超值版加NT$111元，可再加購錶帶或充電座

購買空氣淨化器加NT$395元，可再加購專屬配件

購買米家掃拖機器人 1C加NT$111元，可再加購專屬配件

購買米家無線吸塵器 G9/G10可再加NT$11元加購拖地附件套裝或HEPA濾芯套裝，或加NT$1,111加購增程電池

購買米家吸頂燈 450或米家吸頂燈 350，可加NT$11元購Yeelight 遙控器 活動辦法以小米商城mi.com公告為準 11/1 單日限定 秒殺超殺 小米手環6下殺NT$200，秒殺價只要NT$895

Xiaomi 11 Lite 5G NE (8GB+128GB)下殺NT$800，秒殺價NT$10,199

米家掃拖機器人下殺NT$3,650，秒殺價NT$5,845

米家便攜電動刮鬍刀 1S（往復雙刀頭）下殺NT$199，秒殺價NT$696 購物大福利 0點-2點單筆訂單消費滿NT$3000立減NT$300

0點-2點小米手環5等多款商品買二送一

凡於當日消費，即可參與幸運抽獎，有機會獲得小米智慧氣炸鍋 3.5L一台 11/2 單日限定 秒殺超殺 小米便攜相片印表機下殺NT$554，秒殺價NT$1,111

米家電子鍋 mini下殺NT$384，秒殺價NT$1,111

米家空氣淨化器 Pro下殺NT$2,500，秒殺價NT$4,395

米家水離子吹風機下殺NT$200，秒殺價NT$795 購物大福利 0點-2點單筆訂單消費滿NT$3000立減NT$300

0點-2點小米手環5等多款商品買二送一

凡於當日消費，即可參與幸運抽獎，有機會獲得小米智慧氣炸鍋 3.5L一台 11/3 單日限定 秒殺超殺 米家電子鍋 mini下殺NT$384，秒殺價NT$1,111

小米液晶手寫板下殺NT$60，秒殺價NT$435

小米小愛音箱 Art下殺NT$600，秒殺價NT$895

米家直流變頻電風扇 1X下殺NT$550，秒殺價NT$1,395 購物大福利 0點-2點單筆訂單消費滿NT$3000立減NT$300

0點-2點小米手環5等多款商品買二送一

凡於當日消費，即可參與幸運抽獎，有機會獲得小米智慧氣炸鍋 3.5L一台 11/8 單日限定 秒殺超殺 小米手環 5下殺NT$495，秒殺價NT$450

Redmi Note 10S 6GB+128GB下殺NT$1,500，秒殺價NT$5,499

米家無線吸塵器 G10下殺NT$1,650，秒殺價NT$5,845

小米智慧門鈴 2下殺NT$300，秒殺價NT$895 購物大福利 0點-2點單筆訂單消費滿NT$3000立減NT$30

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