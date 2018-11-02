【限時免費】Task ForceQuit Pro 2 沒有關不掉的應用程式，強制結束！

2018-11-02 02:59:03 哇哇


電腦使用大家一定都會遇到怪事，譬如說應用程式關不掉，工作管理員也無法關閉，除了重開機好像也沒有辦法，不過有些情況嚴重時連關機都無法，Task ForceQuit Pro 2　是一款可以強制停止應用程式的軟體，以前是免費的，後來變成付費的實在非常可惜，所以趁這次有限時免費時不妨收下，或是常駐持行在系統當中，總會有一刻會用到的！坦白說是一個非常實用的小工具，但是平常不用到是最好的！


限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-task-forcequit-pro-2-100-discount

Task ForceQuit Pro 強制停止應用程式
△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD TASK FORCEQUIT PRO 2 NOW。

Task ForceQuit Pro 強制停止應用程式

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

Task ForceQuit Pro 強制停止應用程式

△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專業版序號。免安裝版可以到文末下載。

Task ForceQuit Pro 強制停止應用程式

△ 開啟軟體後可以目前系統上執行的應用程式，要啟動請先點選隨意一個 Force Quit。

Task ForceQuit Pro 強制停止應用程式

△ 之後就會跳出註冊視窗，點選下方的 Enter License Key。

Task ForceQuit Pro 強制停止應用程式

△ 將剛剛所取得的序號填入，再輸入要註冊的名稱與電子信箱，點選 Activate 啟動。

Task ForceQuit Pro 強制停止應用程式

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！之後要刪除無法終結的程式竟是點選 Force Quit 就可以囉！

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免安裝版：
Task ForceQuit Pro 2.1.2.7z（MediaFire下載）
Task ForceQuit Pro 2.1.2.7z（Rapidgator下載）
Task ForceQuit Pro 2.1.2.7z（ZippyShare下載）
Task ForceQuit Pro 2.1.2.7z（YunFile下載）
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