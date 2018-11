電腦使用大家一定都會遇到怪事,譬如說應用程式關不掉,工作管理員也無法關閉,除了重開機好像也沒有辦法,不過有些情況嚴重時連關機都無法,Task ForceQuit Pro 2 是一款可以強制停止應用程式的軟體,以前 是免費 的,後來變成付費的實在非常可惜,所以趁這次有限時免費時不妨收下,或是常駐持行在系統當中,總會有一刻會用到的!坦白說是一個非常實用的小工具,但是平常不用到是最好的!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD TASK FORCEQUIT PRO 2 NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的專業版序號。免安裝版可以到文末下載。△ 開啟軟體後可以目前系統上執行的應用程式,要啟動請先點選隨意一個 Force Quit。△ 之後就會跳出註冊視窗,點選下方的 Enter License Key。△ 將剛剛所取得的序號填入,再輸入要註冊的名稱與電子信箱,點選 Activate 啟動。△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉!之後要刪除無法終結的程式竟是點選 Force Quit 就可以囉!免安裝版:檔案大小:1.42 MB