電腦使用大家一定都會遇到怪事，譬如說應用程式關不掉，工作管理員也無法關閉，除了重開機好像也沒有辦法，不過有些情況嚴重時連關機都無法，Task ForceQuit Pro 2 是一款可以強制停止應用程式的軟體，以前是免費的，後來變成付費的實在非常可惜，所以趁這次有限時免費時不妨收下，或是常駐持行在系統當中，總會有一刻會用到的！坦白說是一個非常實用的小工具，但是平常不用到是最好的！
限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-task-forcequit-pro-2-100-discount
△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。
△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的專業版序號。免安裝版可以到文末下載。
△ 開啟軟體後可以目前系統上執行的應用程式，要啟動請先點選隨意一個 Force Quit。
△ 之後就會跳出註冊視窗，點選下方的 Enter License Key。
△ 將剛剛所取得的序號填入，再輸入要註冊的名稱與電子信箱，點選 Activate 啟動。
△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！之後要刪除無法終結的程式竟是點選 Force Quit 就可以囉！
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