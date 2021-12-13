如何不用找就能快速開啟你常用的資料夾？就讓小編教你設定 Windows 常用資料夾/應用程式的便利快捷鍵吧！這個 Windows 實用技巧相當方便，當你有一個經常要開啟的資料夾或應用程式時，我們可以透過這個 Windows 小技巧，為該資料夾或應用程式建立一個專屬快速鍵，好讓我們透過鍵盤打出快捷鍵迅速召喚你要的資料夾或應用程式，不僅讓你工作省時還更有效率喔！更多 Windows 實用技巧，可參考這篇：Windows 終極效能模式，釋放你的電腦效能！

如何設定 Windows 資料夾/應用程式的快捷鍵？

想要為特定的資料夾或應用程式建立專屬的快捷鍵的話，首先請滑鼠右鍵點擊該資料夾/應用程式，點選「傳送到」＞「桌面（建立捷徑）」。

接著一樣透過滑鼠右鍵，點選桌面上剛剛所建立的資料夾捷徑，開啟「內容」。

接著我們就能在該資料夾的內容視窗中，選擇「捷徑」頁面，這時你會看到下方會有快速鍵可讓你設定，你只要按下鍵盤上任何按鍵，都會出現「Ctrl+Alt+」，這時我們便可以任選一個英文字母建立快速鍵，當你下次要使用時，就能透過該快速鍵開啟你要的資料夾/應用程式囉！對於時常要花許多時間找資料夾的你，趕緊照著上方的教學，讓你工作更快更有效率吧！