Task ForceQuit Pro 2.0.10 強制關閉「關不掉」的應用程式

2018-05-23 02:50:39 哇哇 0 0
 

使用電腦難免會有遇到應用程式的意外，大家也都很習慣使用「工作管理員」來結束應用程式，不過也並非都管用；Task ForceQuit Pro 對使用者來說是一個更棒的選擇，除了能一目了然目前的使用程序，也不會將系統原生的進程置入其中，只會顯示使用者所執行的程式，而且具有強制關閉程式的功能，若有遇到不受控制的應用程式，不如可以使用這款工具試試看。


打開 Task ForceQuit Pro 之後可以看到所有運作中的程式列表，可以 Force Quit 強制的關閉程式，若是遇到系統管理員無法順利關閉的程式，可以使用這套專用工具試試看。



軟體主介面的關閉按鈕並不會關閉這個程式，將會常駐在系統列之中，依然會持續的監控系統應用程式使用狀態，也能透過右鍵強制的關閉程式、或是重新啟動程式。

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免安裝版：
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安裝版：
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