想買小米產品等優惠促銷等很久了嗎？每年最大的優惠來囉，小米台灣宣布於 4/6～4/11 推出「小米米粉節」活動，活動期間推出手機優惠、無門檻現金券、滿額活動、加價購等一年一度的超大優惠，除了優惠活動外，也在台灣推出 3 款新品：小米智慧門鈴 2、米家無線吸塵器 G9 及米家電子鍋 mini。另外也提醒大家，小米最新旗艦手機小米 11 也將於 4/2 正式在台開賣囉～ 以下替大家整理新品、小米米粉節活動資訊，要買小米產品的請把握這 6 天，加上現金券購買絕對是一年一度最便宜的時刻，錯過再等一年！

2021 小米米粉節 活動時程總整理

活動 活動期間 活動內容 手機優惠 04/06 10:00 ｜ 04/11 23:59 直降活動 小米10T直降NT$1,000元，優惠價NT$12,999元

小米 10T Lite直降NT$500元，優惠價NT$9,499元

Redmi Note 9T（4GB+128GB）直降NT$500元，優惠價NT$6,999元

Redmi Note 9T（4GB+64GB）直降NT$500元，優惠價NT$6,199元

Redmi 9T（6GB+128GB）直降NT$300元，優惠價NT$5,199元

Redmi 9T（6GB+64GB）直降NT$300元，優惠價NT$4,399元

POCO M3（4GB+128GB）直降NT$500元，優惠價NT$4,199元

POCO M3（4GB+128GB）直降NT$300元，優惠價NT$3,699元。 優惠券 04/06 10:00 ｜ 04/11 23:59 凡於活動期間每個小米帳號限領各乙張： 小米商城mi.com NT$50無門檻現金券（手機、新品不適用） NT$100無門檻現金券（手機、新品不適用） NT$150現金券（手機、新品不適用） NT$300現金券（手機、新品不適用） 全場98折優惠券（手機、新品不適用） NT$100現金券（滿NT$1,000使用，手機、新品不適用） NT$200現金券（滿NT$2,000使用，手機、新品不適用） NT$400現金券（滿NT$4,000使用，手機、新品不適用） NT$900現金券（滿NT$8,000使用，手機、新品不適用） NT$1,000現金券（滿NT$2,021使用，手機、新品不適用） NT$1,500現金券（滿NT$12,000使用，手機、新品不適用） NT$2,000現金券（滿NT$23,000使用，手機、新品不適用） NT$300手機券（僅限購買手機使用） NT$500手機券（僅限購買小米10T、Redmi Note 9T 4GB+128GB使用） 小米之家 NT$100現金券（滿NT$1,000使用，手機、新品不適用） NT$200現金券（滿NT$2,000使用，手機、新品不適用） NT$400現金券（滿NT$4,000使用，手機、新品不適用） NT$900現金券（滿NT$8,000使用，手機、新品不適用） NT$1,500現金券（滿NT$12,000使用，手機、新品不適用） NT$2,000現金券（滿NT$23,000使用，手機、新品不適用） NT$300手機券（僅限購買手機使用） NT$500手機券（僅限購買小米10T、Redmi Note 9T 4GB+128GB使用） 滿額活動 04/06 10:00 ｜ 04/11 23:59 滿額活動： 單筆消費（不含手機）滿NT$9,000元即贈小米手環 5或米家電動打氣機

單筆消費（不含手機）滿NT$15,000元即贈小米小愛音箱 Art或米家無線吸塵器 mini

單筆消費（不含手機）滿NT$20,000元即贈米家直流變頻電風扇 1X或小米真無線藍牙耳機 2S

單筆消費（不含手機）滿NT$25,000元即贈米家智慧空氣循環扇和小米藍牙耳機 Earbuds 遊戲版 加價購 04/06 10:00 ｜ 04/11 23:59 購買米家無線吸塵器 G10加NT$100元，即可加購專屬HEPA 濾芯套裝或拖地附件套裝，或加NT$1,790元加購專屬增程電池

購買米家掃拖機器人 G1加NT$1元，可再加購專屬配件

購買米家掃拖機器人 1C加NT$1元，可再加購專屬配件

購買小米手環5加NT$1元，可再加購專屬錶帶或專用充電線

活動辦法以小米商城mi.com公告為準

新品一：新一代看門神器「小米智慧門鈴2」

售價 新台幣 $1,195 元 開賣資訊 4 月 6 日起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C、法雅客網路商店與friDay購物陸續開賣 鏡頭角度 139° 解析度 1920 x 1080 夜視燈 4 顆 850nm 紅外線燈 語音系統 雙向語音 無線連接 Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz RF433MHz 工作溫度 0°C~45°C 工作濕度 10%-90%RH，無冷凝 貯存溫度 <30°C 影片編碼 H.265 影片幀率 20FPS 執行標準 Q/Madv003-2019 CMIIT ID 2019DP10247 作業系統 Android 4.3 或 iOS 9.0 及以上版本 包裝清單 智慧門鈴（含雙面膠）x1、智慧門鈴接收器 x1、螺絲起子 x 1、說明書 x 1 需自備 6 顆 3 號電池

「小米智慧門鈴2」搭載個人化 PIR 人體感應傳感器，可 24 小時即時偵測門前異動，100° 超大 PIR 偵測角度，最遠偵測距離可達 5 公尺，當有人逗留於家門前，可立即拍攝短影片並發送通知到手機，讓用戶出遠門也可隨時掌控居家狀況。

而配備新一代人工智慧晶片，讓小米智慧門鈴2 可即時進行 AI 人型偵測，並透過三段靈敏度設置，有效減少環境、光線、飛蟲等引起的誤判；透過高畫質紅外線夜視功能以及內建 IR-CUT 雙濾鏡，讓小米智慧門鈴2即使在燈光昏暗的狀況下，也能自動切換至夜視模式清楚拍攝周遭環境。小米智慧門鈴2高達139°的大廣角拍攝更全面，無須擔心隱藏在視線死角的風險，搭配 1920 x 1080 高解析度記錄影像，讓門外視野更清晰。

小米智慧門鈴2 支援主客雙向對講功能，當訪客按門鈴時，用戶的手機將收到推送通知，點擊通話即可與訪客對談；此外，更支援「快遞件放門口」等快捷回覆以及變聲功能，用戶除了可以原聲與訪客對話，還可轉換為大叔聲、小丑聲，即使獨自在家也可降低風險。同時，配備一組大音量的門鈴接收器，即使環境吵雜也不怕錯過門鈴聲，透過米家APP 可彈性設置響鈴時間、開啟勿擾模式，利用內建4種音效及多級音量控制調整喜愛的音效及音量大小，兼顧家人的作息時間。

小米智慧門鈴2 具備多重防遺失保障，透過強拆警報、雲端帳號綁定，當偵測到門鈴被拆除時，小米智慧門鈴2 將發出警報聲並拍攝影片發送至手機。小米智慧門鈴2 售價為新台幣 $1,195 元，將於 4 月 6 日起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C、法雅客網路商店與 friDay購物陸續開賣。（各通路開賣日期謹依實際到貨訊息為準，現貨請洽詢各通路/門市）

新品二：米家無線吸塵器 G9

售價 新台幣 $5,495 元 開賣資訊 4 月 6 日起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、senaonline神腦生活、全國電子、燦坤3C、法雅客網路商店與friDay購物正式開賣 電池 電池容量：2,500mAh 額定電壓：25.2V 額定功率：400W 塵桶容量 0.6L 產品尺寸 1286 x 214 x 256mm 產品淨重 約 3.8kg 包裝清單 主機x1、延長桿x1、智慧高扭矩吸頭x1、迷你電動刷x1、二合一毛刷x1、縫隙吸頭x1、充電收納二合一支架（含螺絲x2、膨脹管x2、定位貼）、電源充電器x1、說明書x1、使用指南x1、定位貼x1

「米家無線吸塵器G9」搭載每分鐘 10 萬轉的高速無刷馬達，在高達 120AW 的吸入功率及大直徑高扭力的 V 型毛刷加持下，可深入縫隙、徹底清除地毯上的頑固灰塵及細小微塵；同時，所配備的 HEPA 濾網具備 99.97% 過濾功效，可深度清潔家中角落。吸頭上防纏繞毛髮設計及獨特的滾輪設計，能幫助吸塵器在地毯上輕鬆行走，使用更順暢有效率。

為滿足用戶的各種居家清潔需求，米家無線吸塵器G9 除了高扭力地刷之外，更配備3種刷頭，讓用戶可依據需求彈性更換，一機包辦全屋清潔；迷你塵螨吸頭專為清潔皮屑、毛髮而生，強勁吸力可吸入床褥深層纖維，有效吸除寢具、沙發、布材質座椅上的頭髮、寵物毛髮和皮屑；縫隙吸頭扁平、狹長的設計可深入狹窄縫隙，輕鬆打掃平時難以觸及的隱藏角落；除了地面的清潔，所配備的二合一毛刷以柔軟的毛刷與鍵盤、沙發、床單緊密貼合，有效吸除表面灰塵的同時也不易傷害家具。

此外，米家無線吸塵器G9 擁有 60 分鐘的超長續航，持久吸力讓用戶可一次完成掃除工作；懸掛式充電架同時兼具充電及收納功能，擺放不佔空間，而配備的0.6L可拆卸式超大集塵杯，讓用戶無須頻繁清理，且一鍵即可輕鬆倒塵。米家無線吸塵器G9 售價為新台幣 $5,495 元，「2021小米米粉節」期間特別回饋直降新台幣 $500 元，特惠價只要新台幣 $4,995 元，將於 4 月 6 日起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、senaonline神腦生活、全國電子、燦坤3C、法雅客網路商店與friDay購物陸續開賣。（各通路開賣日期謹依實際到貨訊息為準，現貨請洽詢各通路/門市）

新品三：米家電子鍋mini

售價 新台幣 $1,495 元 開賣資訊 4 月 6 日起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C、法雅客網路商店與friDay購物正式開賣 內鍋材質 合金 加熱方式 電熱盤加熱 無線連接 Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4 GHz 容量 1.6L 電池 額定功率 400W 電壓/額定頻率 220V ~ /50Hz 能效等級 4 級 產品尺寸 239 x 210 x 186mm 產品重量 2.89 kg 包裝清單 米家電子鍋mini x 1、說明書 x 1、飯勺 x 1、量杯 x 1、電源線 x 1

米家電子鍋mini 提供更易於掌握的 1.6L 容量供選擇，可一次烹煮約 6 碗的米飯，不易浪費或過量。米家電子鍋mini 提供 400W 強力烹飪及不同烹飪模式，快煮模式以強火力快速烹飪、煮粥煲湯模式以文火慢煨，燉煮出細膩入味的佳餚；配備的上下雙感溫探頭可時刻監控烹飪溫度，動態調節熱功率輸出，避免溢鍋。此外，支援超過 3000+ 米種烹飪曲線，可針對不同米種智慧烹調，透過預熱軟化、中溫吸水、大火煮沸、沸騰糊化、燜飯再加熱，烹煮出鬆軟可口、勁道 Q 彈的米飯，滿足用戶挑剔的味蕾。

米家電子鍋mini 配備 1.7mm 厚質不沾鍋膽，包含大金 PFA 粉末塗層、水位線專用塗層、大金高聚合力內塗層、合金均勻導熱層、耐銹防磨等5層厚質鍋膽，烹煮時內膽受熱均勻，表面光滑不易沾鍋、易清潔。同時，支援 APP 智慧連動，用戶可 24 小時智慧預約，透過 APP 內建的大量營養食譜，一鍵即可遠端操控，輕鬆做出多樣美味料理。此外，透過設置的保溫按鍵，可全天候長效保溫餐點，用戶可隨時預約早餐或宵夜而無須早起或等待。米家電子鍋mini 售價為新台幣 $1,495 元，將於 4 月 6 日起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h 購物小米旗艦館、全國電子、燦坤3C、法雅客網路商店與 friDay 購物陸續開賣。（各通路開賣日期謹依實際到貨訊息為準，現貨請洽詢各通路/門市）

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