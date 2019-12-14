小米米家液晶小黑板

為了要讓小朋友可以隨時隨地的畫圖創作，我曾經找過液晶小黑板這種產品，不過一直遲遲沒有下手，就是有品質上的疑慮，而小米推出的小米米家液晶小黑板我就沒有疑慮，因為小米的品質不會差到哪裡去，不過這款小黑板台灣還沒有上市，這次也是別人送給我家小朋友的，本篇文章就帶大家來簡單開箱一下，基本上這是讓小朋友很容易愛上的一款商品，當然大人要記事作筆記也沒有問題的！

小米米家液晶小黑板

小米米家液晶小黑板有兩種大小，分別是 10 吋和 13.5 吋的，我這款是 10 吋的，比較適合攜帶的大小，雖然我也很想要 13.5 吋的，就是畫畫的空間會更大更廣。

小米米家液晶小黑板

開箱內容物很簡單，就是小黑板還有一支筆。

小米米家液晶小黑板

熱塑性結晶聚合的超鋼筆頭，表面光滑書寫的感覺相當流暢。

小米米家液晶小黑板

正面下方一顆 HOME 鍵就是清除按鈕，可以清除小黑板上繪畫書寫的內容。

小米米家液晶小黑板

側邊一個鎖定按鈕，可以避免黑板上的內容被清除，鎖定之後可以繼續書寫，就只是無法清除，我覺得平常鎖定也不錯，避免誤觸而清除。

小米米家液晶小黑板

底部下方有個很像音量鍵的東西，其實這安裝電池的地方。

小米米家液晶小黑板

電池是使用 CR2025 的水銀電池，每天清除畫板 100 次都還可以使用長達一年的時間，雖然電池不是那麼環保，不過這個續航力也算是很超值了！

小米米家液晶小黑板

具備有高靈敏感壓技術，簡單來說就是可以畫出不同的粗細線條，就看大家書寫用力的程度。

小米米家液晶小黑板

書寫繪畫出來的筆跡相當的清楚，比我預期中的還要好，10 吋小米米家液晶小黑板換算成台幣只要 267 元，應該說是相當超值的。

小米米家液晶小黑板

小黑板側邊還有設計磁吸式手寫筆收納，這點算是頗貼心的！

https://buy.mi.com/hk/item/3194400003

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