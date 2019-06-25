小米 9T 7/1 日上市，售價新台幣 9,999 元

2019-06-25 14:28:24 9M87

小米9T

小米推出小米 9 系列新成員「小米 9T」，搭載 6.39 吋 AMOLED 螢幕、高通 S730 行動平台、2000 萬彈出式自拍鏡頭、800 萬＋1300 萬＋4800 萬三主鏡頭設計、4000mAh 電池容量，在台上市版本為 6GB+128GB，共有冰川藍、火焰紅、碳纖黑三種顏色，售價新台幣 9,999 元，將於 7/1 上午十點正式開賣。

外觀

小米9T

小米手環 9T 共有三種顏色：冰川藍、火焰紅、碳纖黑。

小米9T

背面採用 3D 四曲面積身、康寧第五代大猩猩玻璃、P2i 防波濺塗層工藝。

小米9T

搭載 6.39 吋 AMOLED，擁有 91.9% 屏佔比，陽光屏 2.0、夜光屏 2.0（柔化色彩保護視力）、MIUI 深色模式、光學螢幕指紋解鎖（擴大感光晶片面積，增大指紋辨識區域）、隱藏式距離感應器及光線感應器」

自拍相機

小米9T

0.8 秒極速彈出 20MP 自拍鏡頭，鏡頭採用藍寶石玻璃，具有 6 種彈出音效、30 萬次彈出耐力測試，每天彈出 100 次可使用 8 年，內建陀螺儀加速度感應器，手機摔落時自動收回彈出式鏡頭，如果受外力下壓時，也會自動收回鏡頭。

小米9T

小米9T

自拍模式有：人像自拍、AI 場景識別、超寬全景自拍，自拍鏡頭也可用於 AI 臉部解鎖。

主相機

小米9T

小米9T

三主鏡頭設計，分別為：800 萬畫素長焦鏡頭（ 2 倍光學變焦）＋ 4800 萬畫素（SONY IMX582 感光器）＋ 1300 萬畫素超廣角相機（124.8 度，人的可視範圍 120 度）此外還有三攝連動，可輕鬆切換廣角、長焦，手勢操作更快速。

性能

小米9T

小米 9T 搭載高通 S730 處理器，為七系列最大升級，八奈米製程（2 大核＋6 小核），更節能更省電，港台上市為 6GB+128GB 儲存空間。具有 GAME TURBO，遊戲運行時可實時監控並清理內存，保證遊戲順暢度，另外也有遊戲勿擾模式、分屏找攻略、觸控速度優化等功能。

小米9T

小米 9T 搭載 4000 mAh 大電池，可以連續聽歌 152 小時、閱讀 25 小時、看影片 18 小時、玩遊戲 9 小時，保留 3.5mm 耳機孔，支援NFC。

售價與上市資訊

小米9T

小米 9T 6GB +128 GB 售價新台幣  9,999 元（港幣 2,499 元），7/1 上午 10 點全台首賣。

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