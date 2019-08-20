小米 9T 簡易開箱評測，4800萬像素三鏡頭相機+2000萬像素彈出式自拍鏡頭

2019-08-20 08:34:43 哇哇

小米 9T 開箱評測

坦白說我已經好久沒有玩小米手機了，上一支自己購入已經是三年前的小米 5s Plus，這次借到了小米 9T 來測試玩玩看，基本上這並不是旗艦機種，算是中階機種手機，坦白說我都還沒有寫完評測，就買了兩支分別給我爸我媽，覺得應該是足夠使用的，高通 S730 處理器、6GB 記憶體、128GB ROM、4000mAh 電池容量，我自己也使用一段時間，就來簡單分享一下使用心得吧～台灣也即將要上市 小米 9T Pro 更高規格版本，有機會再來比較差異吧！

小米 9T 開箱評測

開箱內容物有小米 9T、霧黑的背蓋、充電器與傳輸線等。

小米 9T 開箱評測

小米 9T 搭載 6.39 吋 AMOLED 螢幕，其實不會手機有那麼大，可能現在都是全螢幕的設計，手機感覺就沒有很大，卻還是擁有 6.39 吋的大螢幕，現在螢幕可能真的要到七吋，才會覺得是很大的手機。

小米 9T 開箱評測

小米 9T 上市的顏色有冰川藍、火焰紅、碳纖黑三種顏色，我這支是火焰紅的顏色，我自己覺得這種外觀是有點浮誇了，不過喜好這種每個人不一樣，我個人後來將背蓋套上去，就感覺比較適合我的風格。

小米 9T 開箱評測

相機是手機的重點，就算不是旗艦手機，相機規格也不能夠太馬虎，800 萬＋1300 萬＋4800 萬三主鏡頭設計，4800 萬像素要捕捉更多細節都沒有問題，文後有更多實拍照片，請大家繼續看下去囉！

小米 9T 開箱評測

機身上方除了有常見的 3.5mm 音源輸出之外，還有 2000 萬彈出式自拍鏡頭，這也是小米 9T 的一大特點。

小米 9T 開箱評測

螢幕上沒有任何瀏海、開孔來容納相機，前置相機是隱藏才在機身之內，要自拍的時候才會彈出來的設計，這樣的設計理念是好的，不過大家就會有耐用度的考量，很怕使用中摔到了怎麼辦？我也替大家測試過了，若是自拍鏡頭使用中遇到了手機掉落的情況，那麼就會離開相機拍照狀態，鏡頭就會自動收起來了，所以若擔心鏡頭去摔到的話，其實是有保護機制的。

小米 9T 開箱評測

下方有 SIM 卡插槽、USB Type-C 插槽、喇叭，SIM 為 4G+4G 雙卡雙待，雙 nano-SIM 卡槽，任意卡槽均可設置為主卡，而且支援 3CA 網路聚合。

小米 9T 開箱評測

右側邊為音量鍵與電源鍵，裸機質感相當的不錯。

小米 9T 開箱評測

我後來大多使用都是搭上盒裝附贈的背蓋，霧面滑順的材質，手感也相當相當的舒服。

小米 9T 開箱評測

側邊按鈕的也有被機殼包覆，但是完全不影響手感唷！

小米 9T 拍照實測

手機哪樣規格對我來說最重要，坦白說就是相機，以前我出門總是背著單眼，隨時都可以拍好看的圖片，尤其記錄小孩的成長是很重要的，不過後來手機拍照越來越強大，我就比較依賴手機來拍照了，因此手機相機很重要，這次測試小米 9T 的拍照能力，大多的拍照成果都還頗滿意的，以下大家就一起看看圖片囉！

小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測

△ 這部分的美食拍照是在室內，而且燈光並沒有很充足，剛好只有一盞燈在上面而已，其實表現算不錯！

小米 9T 開箱評測

△ 透過望遠鏡頭可以捕捉更加 Close 的畫面，畫質當然是有點不足，不過縮圖後似乎也還是可以接受的。

小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測

△  黑色的薯條，真的很特別，口感真的跟薯條一樣。

小米 9T 開箱評測
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△ 廣角鏡頭

小米 9T 開箱評測

△ 標準鏡頭

小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測

△ 標準鏡頭

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△ 2X 望遠鏡頭

小米 9T 開箱評測

△ 廣角鏡頭

小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測

△ 廣角鏡頭

小米 9T 開箱評測

△ 標準鏡頭

小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測

△ 廣角鏡頭

小米 9T 開箱評測

△ 標準鏡頭

小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測

△ 花朵逆光拍照有點美美的啊！

小米 9T 開箱評測

△ 廣角鏡頭

小米 9T 開箱評測

△ 標準鏡頭

小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測

△ 標準鏡頭

小米 9T 開箱評測

△ 廣角鏡頭

小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測

△ 標準鏡頭

小米 9T 開箱評測

△ 廣角鏡頭

小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測

△ 2X 望遠鏡頭

小米 9T 開箱評測

△ 標準鏡頭

小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測

△ HDR

小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
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△ 手持夜拍也是相機內很實用的功能之一，讓夜景容易地被捕捉。

小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
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小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測

△ 自拍似乎還不錯，我都不知道這是我自己了 XD，該瘦該美顏的都有！

小米 9T 開箱評測

最後來補上一張 4800 萬像素的照片：走這裡

手機介面與功能簡易介紹

小米 9T 開箱評測 小米 9T 開箱評測
小米 9T 開箱評測 小米 9T 開箱評測

△ 預設的介面與 APP 如上圖，基本上 MIUI 看起來就是很簡潔的感覺。

小米 9T 開箱評測 小米 9T 開箱評測

△ 具備夜光屏的設定功能，夜光是手動將亮度提到最暗之後，還可以有更細緻的亮度與色溫調整，在昏暗的狀態下設置就會有感覺差異。護眼模式主要功能就是去藍光，若是你有固定的作息，可以自訂夜間使用時間護眼模式，多多少少保護眼睛囉！

小米 9T 開箱評測 小米 9T 開箱評測

△ 微光螢幕有點類似 Always Display 的功能，在黑屏狀態下也會有時間的顯示，晚上睡覺迷濛中之就可以直接看到時間囉！此外也有內建深色模式，就是以黑色為底的顯示，AMOLED 相對會更加省電。

小米 9T 開箱評測

△ 全螢幕已經沒有了實體的觸控導航列，虛擬的導航列顯示在螢幕上，現在還可以使用全面屏手勢，虛擬導航列被隱藏的狀況下，透過手勢來操作，這樣若是其他人拿到你的手機，可能連怎麼操作都不知道，也算是防止其他人玩自己手機的好方法。

小米 9T 開箱評測

△ 手機分身是可以借其他人使用手機的訪客模式，開啟之後就像進入另外一個環境一樣，別人不會看到原本的資料，完全就是另外一個帳號的使用。

小米 9T 開箱評測 小米 9T 開箱評測

△ 小米 9T 已經內建了 4000mAh 的電量，不過在省電功能上也不馬虎，會自動偵測耗電的 APP，可以透過省電最佳化來關閉耗電的應用程式，基本上 4000mAh 的電量已經足夠一天來使用，若是想要更省電的話，也可以進入省電模式，會有更佳的續航力。

小米 9T 開箱評測

△ 內建垃圾清理功能，手機就和電腦差不多，需要定時清除垃圾檔案，釋出更多可以使用的空間唷！

小米 9T 開箱評測 小米 9T 開箱評測

△ 內建具備有應用程式雙開功能，支援 Facebook、LINE、起點小說與 Booking.com，現在不少人多具備有兩個帳號，透過應用程式雙開來達成雙帳號同時登入的功能。此外也有應用程式鎖的功能，對於需要保護的應用程式，多一道關卡也可以避免被其他人偷窺隱私唷！

小米 9T 開箱評測 小米 9T 開箱評測

△ 相機具備有 AI 智慧場景功能，能夠自動辨識當下的景色，套用最佳的拍照效果，此外當然也內建了多種風格的濾鏡，讓拍照更具備風格。在觀看圖片的功能上，有時候拍照可能連續拍了幾張，會自動選出比較好的一張照片打上星號，這功能很方便唷！


△ 4K 高畫質錄影測試，顏色還頗艷麗的，有這樣的效果非常不錯！


△ 影片透過手持來拍攝，內建有防手震功能，穩定度也相當不錯。

心得總評

小米 9T 我實際使用了一段時間，雖然在規格上不是旗艦級的，但是在使用的順暢度上還算不錯，目前幾乎沒有遇到卡頓的問題，6GB 的記憶體還是常足夠的，加上 MIUI 本來就是很順暢的 UI 介面，整體的體驗是非常不錯的，加上大小很適中，而且具備有全螢幕的使用，爽度是很足夠的。在拍照與錄影上，目前實測後都覺得還頗不錯的，不管是白天戶外、夜間照片、美食拍照或是自拍人像，我相信我自己買了兩支給我爸媽用，應該可以滿足他們的需求吧！

官方介紹：https://www.mi.com/tw/mi-9-t/

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