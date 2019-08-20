LINE 限時免費 BROWN&FRIENDS 熊大貼圖，領取至 8/22 止

2019-08-20 11:39:45 9M87

BROWN FRIENDS 熊大貼圖

LINE 貼圖總是少一款嗎？今天小編要跟大家分享如何免費領取「BROWN&FRIENDS 熊大貼圖」，不用玩遊戲、不用闖關，用 10 秒以內的時間，發布一則 LINE 限時動態，就可以獲得一組免費 LINE 貼圖，活動即日起至 8/22 止，可使用 90 天，大家趕快花個 10 秒鐘來領個貼圖，如果你領到了也別吝嗇分享給朋友這個消息！

BROWN FRIENDS 熊大貼圖

△ 首先打開你的 LINE，下方的頁籤切換到「貼文串」，接著看到最上方有個 EVENT「期間限定活動」的圈圈，點擊後按下畫面最下方的「立刻分享限時動態」，活動只到 8/22 止，大家要把握時間嘿～另外這個活動，一定要從上圖中的圓圈圈進入，自己發布限時動態是沒辦法領到貼圖的唷！

（註：若你打開「貼文串」，沒有看到期間限定圈圈，請將 LINE 更新到最新版本）

LINE 熊大貼圖下載

△ 接著選擇一張你喜歡的圖片發布限時動態就可以啦！如果你比較低調，不想在 LINE 上面留下紀錄，領完貼圖之後再刪除就可以啦～所已如果找不到發什麼照片的話，就隨意發一張吧。

LINE 貼圖免費領

△ 限時動態發布完畢之後，回到 LINE 聊天頁面，就可以看到 LINE 貼文串通知，送來貼圖下載的傳送門囉，按下「下載活動貼圖」就可以前往下載啦！

LINE 貼圖

△ BROWN&FRIENDS 熊大貼圖到手！使用期限有 90 天，最近 LINE 貼圖詐騙很多，小編實測過真的領得到不是詐騙，領到貼圖的朋友，也不要吝嗇分享給朋友知道啦～這邊文章貼給朋友看就對啦！

https://timeline.line.me/post/_dYdevzV5uLoysl_sXvxsTNkiuVBkYcaff_D70BE/1156594960210040896

LINE 限時免費 BROWN&FRIENDS 熊大貼圖，領取至 8/22 止 相關文章

訪客留言

LINE 限時免費 BROWN&FRIENDS 熊大貼圖，領取至 8/22 止 參考資料

EXCEL~活頁簿的保護密碼忘了怎麼辦？？ | Yahoo奇摩知識+
最佳解答: 方法一：若只是工作表被保護，而且工作表還可以選取的話，將工作表複製 貼上到另一工作表，原本設定的保護就解除了。方法二：重權EXCEL後再重新設定密碼。方法三： 圖片參考：http://tw.yimg.com/i/tw/ks/l5_3232.gif ...
LINE 熊大限時免費貼圖，發「限時動態」解任務下載！ - 就是教不落
12 小時前 - 現在LINE 為了宣傳這個功能，請來超紅的LINE FRIENDS 們幫忙，推出期間限定的發限時動態送貼圖活動，只要在8 月22 日以前隨意發一則限時&nbsp;...
Excel 2003 2007 工作表密碼保護破解法 - MIS 瞎誌
剛好遇到有人把excel工作表設密碼後，忘了！= = 瞎~ ((此方法只對保護工作表有用而已)) 若是於選項→ ... Excel 2007密碼保護的解除方法VBA巨集程式破解法： 第一步： ... MsgBox &quot;One usable password is &quot; &amp; Chr(i) &amp; Chr(j) &amp; _
『限時免費』LINE Brown 與薑餅人貼圖免費下載！ - 傳說中的挨踢部門
Line 台灣地區又有新的貼圖可以免費下載了，這次推出的是官方版的 LINE Brown 與薑餅人 貼圖，只要 […] ... 美食旅遊 智慧家庭 Android 居家生活 聯絡我們 限時免費 『限時免費』LINE Brown 與薑餅人貼圖 ... ...
『限時免費』LINE Rangers 原創貼圖免費下載！ - 傳說中的挨踢部門
『限時免費』LINE Brown 與薑餅人貼圖免費下載！ 『限時免費』LINE 推出快樂復活節兔兔、熊大 、饅頭人限定貼圖！ 關於作者 Leo 喜愛旅遊並沉迷科技應用數十年無法自拔的重度 3C 上癮者！ 所有文章 您可能會喜歡的文章 『限時免費』LINE 下載無敵炫鬥王即 ... ...
LINE 免費貼圖 ：貼文串發送限時動態，即贈送限定版 BROWN&amp;FRIENDS 貼圖（下載教學）
近日由 LINE 官方推出期間限定活動，只要在活動期間上傳一則限時動態，將可獲得由 LINE FRIENDS 角色們組成的 BROWN&amp; FRIENDS LINE 免費貼圖 ！雖然活動任務十分簡單，但由於活動時間相當有限，因此如果還沒領取免費貼圖的人可得把握機會動動手發 ... ...
超可愛 !《 LINE 熊大農場 》激萌熊大農場 LINE 免費貼圖開始派發囉 ! - New MobileLife 流動日報
LINE 熊大農場 》激萌熊大農場 LINE 免費貼圖開始派發囉 ! 超可愛 !《 LINE 熊大農場 》激萌熊大農場 LINE 免費貼圖開始派發囉 ! By Jill - 2016-06-28 各位喜歡 LINE 貼圖的朋友，《 LINE 熊大農場 ... ...
鎖定或解除鎖定受保護工作表的特定區域 - Excel
與其他人共用您的 Excel 活頁簿 文章 使用註解在工作表加上附註 文章 利用共同撰寫功能，同時在 Excel 活頁簿上共同作業 ... 在 [要取消保護工作表的密碼] 方塊中，為工作表輸入密碼，然後按一下 [確定] ...
Excel密碼忘了怎麼辦？你必須知道！ - 每日頭條
excel保護工作表的密碼忘記了怎麼辦？Don&#39;t panic！教你如何找回保護工作表的密碼。一、Excel文件打開密碼忘了：excel2003版密碼可破解。在百度很容易搜到破解軟體，一般的 ...
【2013年最新】LINE貼圖免費下載！OpenVPN國外跨區貼圖整理 | 奇奇筆記
【原創貼圖限時免費】Sunglasses Baby、LINE 免費貼圖欣賞，限時下載中！台灣、全區限定 12月08 日 90 【LINE技巧】如何刪除LINE快取資料、清理LINE空間、讓手機容量變大！(iOS系統 ...