LINE 貼圖總是少一款嗎？今天小編要跟大家分享如何免費領取「BROWN&FRIENDS 熊大貼圖」，不用玩遊戲、不用闖關，用 10 秒以內的時間，發布一則 LINE 限時動態，就可以獲得一組免費 LINE 貼圖，活動即日起至 8/22 止，可使用 90 天，大家趕快花個 10 秒鐘來領個貼圖，如果你領到了也別吝嗇分享給朋友這個消息！

△ 首先打開你的 LINE，下方的頁籤切換到「貼文串」，接著看到最上方有個 EVENT「期間限定活動」的圈圈，點擊後按下畫面最下方的「立刻分享限時動態」，活動只到 8/22 止，大家要把握時間嘿～另外這個活動，一定要從上圖中的圓圈圈進入，自己發布限時動態是沒辦法領到貼圖的唷！

（註：若你打開「貼文串」，沒有看到期間限定圈圈，請將 LINE 更新到最新版本）

△ 接著選擇一張你喜歡的圖片發布限時動態就可以啦！如果你比較低調，不想在 LINE 上面留下紀錄，領完貼圖之後再刪除就可以啦～所已如果找不到發什麼照片的話，就隨意發一張吧。

△ 限時動態發布完畢之後，回到 LINE 聊天頁面，就可以看到 LINE 貼文串通知，送來貼圖下載的傳送門囉，按下「下載活動貼圖」就可以前往下載啦！

△ BROWN&FRIENDS 熊大貼圖到手！使用期限有 90 天，最近 LINE 貼圖詐騙很多，小編實測過真的領得到不是詐騙，領到貼圖的朋友，也不要吝嗇分享給朋友知道啦～這邊文章貼給朋友看就對啦！

https://timeline.line.me/post/_dYdevzV5uLoysl_sXvxsTNkiuVBkYcaff_D70BE/1156594960210040896