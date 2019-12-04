LINE Pay iOS Android

LINE 將支付功能獨立出 LINE 本身這個 APP，重新打造一個名為「LINE Pay」的 APP，目前已在 Android 平台正式上架，支付功能獨立出來後，是為了將支付步驟化繁為簡，提升用戶體驗，另外也整合了附近商家優惠券、電子發票載具、付款條碼等。另一方面，這次 LINE Pay 獨立出來，也考慮到跨鏡支付的市場，在 2020 Q1 日本、韓國、泰國的旅客來台，也可以使用 LINE 支付，相反的，第二階段將啟動台灣旅客到境外支付功能。未來 LINE Pay 支付將會越來越方便，大家可以趁機下載起來囉！

LINE Pay iOS Android

△ 目前 LINE Pay 已可在 Android 平台下載，iOS 由於還在審核當中，因此會慢一點上架。下載後開啟，直接點擊下方「使用 LINE 帳號登入」就可以啦。

LINE Pay iOS

△ 第一次登入要輸入密碼，若你之前有使用指紋辨識，輸入密碼後可以直接沿用指紋辨識來支付，首頁可以直接看到付款條碼、電子發票載具等... 比起舊版的要五個步驟：打開 LINE > 找到錢包 > 找到 LINE Pay > 指紋辨識 > 我的條碼。獨立出來後只需要打開 LINE Pay > 指紋辨識就可以直接付款，應是省下 2 步驟，對於常在用 LINE Pay 的人，可以說是變得非常方便。

LINE Pay

△ 除了付款之外，LINE Pay 還整合了合作通路、附近商家、優惠券等功能，直接可在上方查看附近有哪些店家有優惠、LINE Points 回饋等，甚至有優惠券可以直接線上領取、線下使用，大家趕快下載起來吧~

下載：
LINE Pay ( Google Play 下載 )
LINE Pay ( App Store 下載 ) - 即將推出

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