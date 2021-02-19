手機月曆桌布

iPhone、Android 手機解鎖畫面如何更換 LINE 月曆？最近小編發現能夠透過 LINE FRIENDS 來設定 LINE 熊大、CONY、莎莉、詹姆士等主角桌布，且還支援「月曆」功能，讓大家不須要解鎖手機，就能夠查看月曆，要如何製作呢？下方教學正式開始囉～這次的教學適用於 Android 及 iPhone 兩種系統，因此不論你用哪種手機都適用～無系統限制。

月曆桌布 iPhone

首先到文章後方，點擊連結下載 LINE FRIENDS，可在 Google Play 及 App Store 免費下載。開啟後就可以看到各種最新桌布囉，更新頻率還滿高的，可常常開啟查看是否有新桌布。

手機月曆桌布

或是你個人有偏好某個角色，點擊左上方有現成的分類，進入角色後就可以左右滑動，選擇不同的桌布啦，上方點擊「製作我的專屬日曆！」即可。

月曆桌布 Android

圖片、月曆都是可以移動、縮放的，點擊右上方鉛筆圖示，還可以更換月曆的顏色，如果你用的是 iPhone，建議大家將月曆移動到下半部，因為在上方與系統的時間位置會互相衝突。編輯完畢後按下儲存即可存到手機相簿中，接著再到相簿裡，找到剛剛製作的月曆捉布，點擊左下方分享鍵。

LINE月曆桌布

按下「作為背景圖片」>「設定鎖定畫面」。

LINE月曆桌布

最後按下「設定」就大功告成啦！是不是相當可愛又實用呢～很久沒有換桌布的話，趕快點擊下方連結，下載 LINE FRIENDS 幫自己的手機更換月曆桌布吧。

下載：
LINE FRIENDS ( Google Play 下載 )
LINE FRIENDS ( App Store 下載 )

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