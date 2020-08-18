Android 全新五大功能！除了偵測地震跟就寢提醒還能夠做什麼呢 ?

Google 在推出 Nearby Share 附近分享之後沒多久，就在 8/12 公布 Android 全新的五項新功能，並針對 Android 6.0 以上裝置都可做升級，新功能包括緊急定位服務、地震警報、Android Auto 車內同步行事曆、睡眠時鐘與 Lookout 文件掃描等。在這邊需要注意的是，緊急定位服務跟地震警報功能，目前還沒有再在台灣提供服務，至於其他新功能只能等待 Google Play 商店進行功能告知方可使用，但實際告知日期，可能因地區、設備不同而有差異。

1 . 緊急定位服務

Android 全新五大功能！除了偵測地震跟就寢提醒還能夠做什麼呢 ?

Android 緊急定位服務（ELS），能夠在用戶撥打求救電話的同時，透過手機 GPS 提供更精準的座標資訊，以提高危難時刻的搜救效率。現在，只要是手機版本在 Android 4.1 以上，撥打 ELS 服務時就會同時傳輸該支手機的語言給報案單位，好讓對方能夠找尋翻譯，以加速救援溝通。不過目前台灣還沒有這項服務，可能要等之後 Play 商店進行功能推送方可使用。

2 . 地震緊報

Android 全新五大功能！除了偵測地震跟就寢提醒還能夠做什麼呢 ?

Google 可透過 Android 手機建立地震警報系統，當感應到地震時會透過 Android 發送警報，但目前只有美國加州適用。

3 .  Android Auto 將 Google 日曆功能同步到車上螢幕顯示

Android 全新五大功能！除了偵測地震跟就寢提醒還能夠做什麼呢 ?

因應車聯網的發展，Google 特別針對 Android Auto 新增手機行事曆同步功能，駕駛可透過車子內部的顯示器直接查看 Google 日曆行程。

4 . 時鐘 App 新功能就寢提醒

Android 全新五大功能！除了偵測地震跟就寢提醒還能夠做什麼呢 ?

Android 時鐘 App 也有了新的功能，那就是多了「就寢時間」的頁面，使用者可以自己設定什麼時候睡覺的時間，開啟後系統會在預設時間，降低手機螢幕亮度與關閉通知，同時還能透過 Spotify 及 YouTube 播放環境音效，幫助用戶安心入眠。

5 . Lookout App 新功能掃描文件跟食物標籤

Android 全新五大功能！除了偵測地震跟就寢提醒還能夠做什麼呢 ?

Lookout 新增了文件掃描及食品標籤功能，有方便助於弱視朋友進行手機閱讀操作，Android 真的越來越貼心了。以上就是 Android 全新五大功能啦！大家覺得哪個新功能最好用呢 ? 期待之後 Android 能夠推出更多新穎的功能，還沒更新的朋友要趕快去做更新喔 !

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