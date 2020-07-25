iPhone 用戶可以透過 AirDrop 來傳輸照片，速度快而且相當方便，Android 沒有這樣的功能真的很可惜，不過 Google 有透漏新消息，Google 之前一直有計畫要為 Android 用戶推出類似 AirDrop 的功能 Nearby Share，根據外媒 Neowin 報導，Google 已經開始通知代工廠商要更新這項功能，最快 8 月安卓用戶就能使用 Nearby Share 了，除了 Android 6.0 以上的裝置可使用，Google 也計畫讓 Nearby Share 在 Chrome OS、Windows、macOS 等作業系統都能使用Android 用戶福音真的要來啦 ! 預計今年 8 月開放給 Android 6.0 以上的裝置都可使用。

Google 已默默地將自己的競爭對手 AirDrop 的 Neighborhood Share 推廣到選定的處於測試階段的 Android 設備，以進行最近幾週的測試， 現在似乎正準備在八月份為所有 Android 設備發布「附近共享」，該公司已通知所有 Android OEM，打算在下個月向所有 Android 6.0+ 或更高版本的設備推出「附近共享」。

Nearby Share 似乎類似於 Apple 的 AirDrop 文件共享服務， Android 使用者可以通過選擇所需的文件，然後在共享表單菜單中選擇「快速共享」選項，將一個或多個文件發送到另一台手機上， 一旦手機出現在掃描菜單中，你就可以選擇要發送到的手機。 該功能當前顯示通用共享目標，包括Chromebook，Google Pixel 3，iPhone 和智能手錶，希望這項服務一旦上線就可以實際支持將文件發送到 Chrome OS 設備，Apple iOS 設備和 Wear OS 智能手錶，但是我們不能僅僅基於這些通用共享目標的存在來確定。

啟用 Nearby Share 後，該程式會開始尋找附近的手機，透過分享可以搜尋附近的用戶，還可以選擇數據傳輸方式（使用移動數據，Wi-F i或離線）等等。

首次嘗試該功能時，對方會收到提示，可以接受或拒絕，這意味著用戶可以避免接收來自意外發件人的文件或內容。

對方按下「Turn on」，接著就可以發送資料到你選擇的手機上，對方只要按下「Accept」資料就傳送成功。

Android 期待已久的 Nearby Share 即將準備就緒，與競爭對手 Apple 的 AirDrop 相比，該功能可讓您在 Android 設備之間快速，輕鬆和無線地共享文件，並且 Google 向我們證實，Nearby Share 的 beta 測試正在通過 Play Services beta 測試，並在八月開放使用，向所有 Android 6.0+ 或更高版本的設備推出「附近共享」。

