Android 最新消息，類似 AirDrop 共享功能在 8 月開放使用

iPhone 用戶可以透過 AirDrop  來傳輸照片，速度快而且相當方便，Android 沒有這樣的功能真的很可惜，不過 Google 有透漏新消息，Google 之前一直有計畫要為 Android 用戶推出類似 AirDrop 的功能 Nearby Share，根據外媒 Neowin 報導，Google 已經開始通知代工廠商要更新這項功能，最快 8 月安卓用戶就能使用 Nearby Share 了，除了 Android 6.0 以上的裝置可使用，Google 也計畫讓 Nearby Share 在 Chrome OS、Windows、macOS 等作業系統都能使用Android 用戶福音真的要來啦 ! 預計今年 8 月開放給 Android 6.0 以上的裝置都可使用。

Android 最新消息，類似 AirDrop 共享功能在 8 月開放使用

Google 已默默地將自己的競爭對手 AirDrop 的 Neighborhood Share 推廣到選定的處於測試階段的 Android 設備，以進行最近幾週的測試， 現在似乎正準備在八月份為所有 Android 設備發布「附近共享」，該公司已通知所有 Android OEM，打算在下個月向所有 Android 6.0+ 或更高版本的設備推出「附近共享」。

Nearby Share 似乎類似於 Apple 的 AirDrop 文件共享服務， Android 使用者可以通過選擇所需的文件，然後在共享表單菜單中選擇「快速共享」選項，將一個或多個文件發送到另一台手機上， 一旦手機出現在掃描菜單中，你就可以選擇要發送到的手機。 該功能當前顯示通用共享目標，包括Chromebook，Google Pixel 3，iPhone 和智能手錶，希望這項服務一旦上線就可以實際支持將文件發送到 Chrome OS 設備，Apple iOS 設備和 Wear OS 智能手錶，但是我們不能僅僅基於這些通用共享目標的存在來確定。

Android 最新消息，類似 AirDrop 共享功能在 8 月開放使用

啟用 Nearby Share 後，該程式會開始尋找附近的手機，透過分享可以搜尋附近的用戶，還可以選擇數據傳輸方式（使用移動數據，Wi-F i或離線）等等。

Android 最新消息，類似 AirDrop 共享功能在 8 月開放使用

首次嘗試該功能時，對方會收到提示，可以接受或拒絕，這意味著用戶可以避免接收來自意外發件人的文件或內容。

Android 最新消息，類似 AirDrop 共享功能在 8 月開放使用

對方按下「Turn on」，接著就可以發送資料到你選擇的手機上，對方只要按下「Accept」資料就傳送成功。

Android 期待已久的 Nearby Share 即將準備就緒，與競爭對手 Apple 的 AirDrop 相比，該功能可讓您在 Android 設備之間快速，輕鬆和無線地共享文件，並且 Google 向我們證實，Nearby Share 的 beta 測試正在通過 Play Services beta 測試，並在八月開放使用，向所有 Android 6.0+ 或更高版本的設備推出「附近共享」。

Nearby Share 共享功能在 8 月開放使用！Android 版本的 AirDrop 檔案傳輸 相關文章

訪客留言

Nearby Share 共享功能在 8 月開放使用！Android 版本的 AirDrop 檔案傳輸 參考資料

Google 的「AirDrop」功能－Nearby Share，預計 8 月開放 Android 6.0 裝置使用 - 第1頁 - Android討論區 - ePrice 行動版
原先以 Fast Share 名稱推出，後續則改為 Nearby Share 的功能，是 Google 計畫在 Android 平台提供類似蘋果 AirDrop 的檔案快速分享功能，目前有消息指稱此項功能最快會在今年 8 月開放提供使用，預計讓所有 Android 6.0 版本以上的裝置使用。 ...
Android 終於有自己的 AirDrop，Nearby Share 新功能供少數用戶測試
蘋果 iOS 系統的 AirDrop 功能，可讓用戶與附近的蘋果裝置分享或接收照片、文件等檔案，是一項相當實用的功能。倒是過去在 Android 系統，未有 Google 原生開發、類似 AirDrop 的功能。經歷多次傳聞，現在 Android 系統終於有了類似 AirDrop 的「Nearby Share ... ...
Android版AirDrop真的要來了！Google證實Beta版測試中 | ETtoday3C家電 | ETtoday新聞雲
2020/7/2 · 今年以來一直有消息稱Google將推出Android版AirDrop「Nearby Sharing」共享功能，最新消息指出，Google證實，已透過Play Services beta版測試該功能，未來推出時 ...
Google 的「AirDrop」功能－Nearby Share，預計8 月開放 ...
1 天前 - ... 類似蘋果AirDrop 的檔案快速分享功能，目前有消息指稱此項功能最快會在今年8 月開放提供使用，預計讓所有Android 6.0 版本以上的裝置使用。
Nearby Share 推Beta 版Android 手機用戶搶先試用- 第1頁 ...
iPhone 用戶習慣透過AirDrop 將相片和檔案分享給另外一台iPhone / iPad 或是Mac 電腦，不過Android 手機用戶則相對麻煩得多，因為一直都沒有統一的快捷檔案傳輸方案。 ... Nearby Share 推Beta 版Android 手機用戶搶先試用.
Google的「AirDrop」功能－Nearby Share 預計8月開放Android ...
14 小時前 - ... 類似蘋果AirDrop的檔案快速分享功能，目前有消息指稱此項功能最快會在今年8月開放提供使用，預計讓所有Android 6.0版本以上的裝置使用。
小豪包膜- 台中文心店- Android 終於有自己的AirDrop了&gt;&lt; 蘋果iOS ...
Android 終於有自己的AirDrop了&gt;&lt; 蘋果iOS 系統的AirDrop 功能，可讓用戶與附近的蘋果裝置分享或接收照片、文件等檔案現在Android 系統終於有了類似AirDrop&nbsp;...
Android终于有自己的AirDrop，Nearby Share新功能供少数用户 ...
苹果iOS系统中的AirDrop功能，可让用户与附近的苹果设备分享或接收照片、文件等文件，是一项相当实用的功能。倒是过去在Android系统上，&nbsp;...
AirDrop(エアドロップ)はAndroidでも使える？やり方や代わりの機能を紹介 | スマホアプリやiPhoneAndroidスマホ ...
AirDrop（エアドロップ）はAndroid（アンドロイド）スマホに画像を送ることができる？Android（アンドロイド）スマホ用のAirDrop（エアドロップ）のような便利な機能って？写真や動画のシェアが楽しくなるやり方をくわしく解説しています。
Android 版AirDrop 更名「 Nearby Sharing 」，或將 ... - line today
Android 版AirDrop 更名「Nearby Sharing 」，或將伴隨Android 11 推出在 ... 進行資料傳輸時必須將兩個裝置彼此接觸，且在應對較大檔案的文件時&nbsp;...