使用Android手機的朋友都如何傳照片到 Mac 電腦呢？今天要報給大家知的是一款由 Android 公司開發的軟體程式，專門給使用 Mac 電腦的人用的「Android File Transfer」～Mac 電腦使用者應該知道，有 Airdrop 這個功能可以讓蘋果產品互相傳送檔案，但對於拿 Android 手機的人就沒那麼方便了，因為 Mac 電腦內建的 Finder 無法直接讀取 Android 手機裡的檔案。所以說小編要來告訴你一個只很讚的軟體，是專門連結 Android 與 Mac 用的，那我們就快來看看「Android File Transfer」要怎麼使用吧！
△ 雙擊開啟下載好的軟體，會出現上面這個視窗，手動點著軟體 icon 向右拖移到 Applications 資料夾進行安裝。
△ 安裝好的應用軟體可以按 F4 到 Mac 的應用程式裡面找到，小編安裝完後，App 還直接幫我分類在「生產力工具」的分類夾中，這個綠綠的安卓小機器人icon就是「Android File Transfer」啦。
△ 在 Mac 電腦尚未以 USB 連結 Android 裝置前，點擊「Android File Transfer」是沒用的～
△ 用 USB 連結好手機與電腦後，記得要在手機上同意電腦的存取，這樣電腦才讀得到喔！
△ 登愣！成功讓 Mac 電腦讀取到 Android 手機的檔案內容啦～這個視窗呈現的資料夾就跟手機裡的檔案總管相同。
△ 想要找手機裡的照片，就開啟「DCIM」裡的「CAMERA」資料夾。不過這個程式無法預覽及開啟照片，必須將照片檔案抓到電腦才可以看呦！
△ 將想要存取的檔案拖移進電腦的資料夾，就完成複製啦～
以上就是 Android 官方推出的 Mac 電腦專用檔案傳輸軟體「Android File Transfer」啦～雖然說小編最常使用 iPhone，但偶爾還是有使用 Android 手機的時候，像是每次回老家，爸媽總是問我能否幫他們手機裡的照片抓到隨身碟，現在我的 Mac 筆電有了「Android File Transfer」，就可以輕鬆幫長輩們處理 Android 手機裡的檔案啦！
「Android File Transfer」官方下載：點我
其它電腦和 Android 裝置之間傳輸檔案的方法：Android 官方說明
檔案下載：
AndroidFileTransfer.dmg（MediaFire下載）
AndroidFileTransfer.dmg（Rapidgator下載）
AndroidFileTransfer.dmg（ZippyShare下載）
AndroidFileTransfer.dmg（YunFile下載）
AndroidFileTransfer.dmg（本站下載）
檔案大小：2.78 MB
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