在許久之前曾經介紹過一次 IOTransfer 檔案傳輸工具，只是那時候的 IOTransfer 是個功能陽春的 iOS 管理工具，而這次恰巧看到 IOTransfer 3 Pro 的限時免費，整個軟體進步了非常多，和以前的陽春模樣很不一樣，主要的功能當然也是 iOS 檔案傳輸管理，也具備了垃圾清理、影片下載、影片轉檔與無線傳輸的功能，而且支援大家所熟悉的繁體中文介面，推薦給大家使用！
限時免費：https://www.iotransfer.net/giveaway/index.php
△ 接著會將序號寄送給你！
△ 收信後就可以得到軟體序號，可以免費使用六個月，免安裝版可以到文末下載。
△ 開啟軟體後會跳出試用的視窗，請點選左下角的輸入許可碼。
△ 填入剛剛所取得的序號，之後點選激活應該就可以註冊完成囉！
△ 軟體開啟首頁就是傳輸功能，可以將照片、音樂、視頻與聯絡人傳送到電腦裡面。
△ 還有具備各種管理功能，包含有照片、相簿、音樂、影片、電子書、聯絡人、播客、語音備忘錄與應用程式。
△ 內建清理功能，讓 iOS 設備能有夠多空間。
△ 小小清潔一下^^，我的 iPhone 好像沒有清理出太多空間。
△ 內建網路影音下載功能，支援 YouTube、Twitch、Facebook、Twitter 等等網站，貼上網址就可以進入下載。
△ 這樣下載還頗方便的，下載後還可以直接幫你傳輸到手機當中。
△ 也有內建影片轉檔功能，可以轉檔成支援 iPhone 的影片格式，並且直接傳到手機當中。
△ 內建無線傳輸文件的功能，無線傳輸真的頗方便的，我以前大多使用茄子快傳 SHAREit 居多，現在又多一個方便的選擇。
△ 在設備上打開 AirTrans，之後掃描畫面上的 QRCode 進行連線。
△ 手機上請搜尋 IOTransfer AirTrans 安裝 APP，這樣才可以搭配使用。
△ 傳輸時選擇自己的手機，就可以開始透過無線網路直接傳輸檔案。
△ 我覺得無線傳輸比有線傳輸更加方便，IOTransfer 3 Pro 內建這功能坦白說很不錯唷！
https://www.iotransfer.net/
免安裝版：
IOTransfer 3 Pro.7z（MediaFire下載）
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IOTransfer 3 Pro.7z（YunFile下載）
IOTransfer 3 Pro.7z（本站下載）
檔案大小：51.11 MB
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