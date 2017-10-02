茄子快傳 SHAREit 4.0.6.177 電腦與手機傳輸檔案更便利！

2017-10-02 10:59:39 哇哇 0 0
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相信不少人應該對於茄子快傳 SHAREit 應該不陌生，手機隊手機互傳檔案真方便又快速，而茄子快傳其實也有 PC 版本，讓你更方便在不同的裝置中傳輸檔案，支援 iOS、Android 與 Windows Phone，讓檔案的交換更加方便，手機傳檔案到電腦也可以不用傳輸線囉！

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PC 版使用時先設定自己的名稱與圖示，並且設定要存放檔案的資料夾。

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要傳輸檔案到其他裝置時先點選傳送，這時候就可以開始選取自己要傳輸的檔案，之後下一步開始傳送。

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這時候另一台裝置請點選接收檔案，傳送者就可以看到要接收檔案的裝置。

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進行一個彼此溝通的動作。

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但透過網路來傳輸，速度當然比藍牙快上許多，官方是主打比藍牙快 60 倍的速度，一秒一首歌的快速傳輸。

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手機電腦除了塊船的方式傳輸檔案之外，也可以進行配對，檔案傳輸時就不用在那邊傳輸來接收去的。

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配對後傳輸檔案也會方便許多，手機連接電腦還有全螢幕瀏覽、PPT 控制、遠端電腦檔案瀏覽與備份相片的功能，說實在真的很好用！

http://www.ushareit.com/

茄子快傳 SHAREit：iOS 下載Android 下載Windows Phone 下載

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