相信不少人應該對於茄子快傳 SHAREit 應該不陌生，手機隊手機互傳檔案真方便又快速，而茄子快傳其實也有 PC 版本，讓你更方便在不同的裝置中傳輸檔案，支援 iOS、Android 與 Windows Phone，讓檔案的交換更加方便，手機傳檔案到電腦也可以不用傳輸線囉！
要傳輸檔案到其他裝置時先點選傳送，這時候就可以開始選取自己要傳輸的檔案，之後下一步開始傳送。
這時候另一台裝置請點選接收檔案，傳送者就可以看到要接收檔案的裝置。
進行一個彼此溝通的動作。
但透過網路來傳輸，速度當然比藍牙快上許多，官方是主打比藍牙快 60 倍的速度，一秒一首歌的快速傳輸。
手機電腦除了塊船的方式傳輸檔案之外，也可以進行配對，檔案傳輸時就不用在那邊傳輸來接收去的。
配對後傳輸檔案也會方便許多，手機連接電腦還有全螢幕瀏覽、PPT 控制、遠端電腦檔案瀏覽與備份相片的功能，說實在真的很好用！
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