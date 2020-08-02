如何達到快速的檔案交換？聊天軟體或許是最好的選擇，不過會有檔案格式的限制，電腦與電腦之間大家可能會選擇雲端空間，不過上傳與設定分享又多了一點點麻煩，這時候可以試試看「小鹿快傳」簡單安全高效的 P2P 文件傳輸服務，讓檔案傳輸可以更簡單更方便，而且沒有檔案格式的限制，開啟網頁就可以分享檔案，提供給對方連結、密碼或 QRCode 就可以下載檔案囉！我們先來看看小鹿快傳有哪些特色～

簡單：無需登錄只需要選擇好想要發送的文件，然後將生成的下載鏈接發送給對方即可開始傳送。

安全：小鹿快傳使用 P2P 技術，文件數據不走服務器，直接發送給對方，且數據自帶加密，免去隱私被洩漏的風險。

高效：由於使用 P2P 技術，文件傳輸速度不會受到服務器性能的影響，完全取決於你和對方的網速。

專業：不限制文件類型，任何文件都可隨心傳輸。所有文件都是原文件傳輸，傳視頻圖片不損失畫質。

打開小鹿快傳網站，點選「上傳文件」選取要傳送的檔案，「小鹿快傳」沒有限制檔案類型或大小，也可以一併傳輸多個檔案。

接著畫面會顯示你要傳輸的檔案名稱、大小和容量，再點選「選好了」

三種方式給對方下載檔案，看是要用網址連結、取件碼或是 QRCode 都可以，如果是想用手機下載，那就是用 QRCode 最方便，要注意的是雙方都必須將網頁保持打開狀態，在檔案傳輸完成前都不能關閉。

連接成功後，點選「開始下載」雙方就可以透過瀏覽器開始點對點傳檔。

小鹿快傳也會產生六位數字代碼，如果真的無法透過連結傳檔，可以告訴對方你的六位數代碼，對方在開啟小鹿快傳網站、點選「接收文件」輸入這組代碼也能進行線上傳檔。「小鹿快傳」具有簡單安全且高效率的 P2P 傳檔工具、無需註冊或登入就能使用、可產生超連結、取件碼或 QR Code 三種傳檔方、沒有檔案類型或大小限制，是不是很方便呢 !

小鹿快傳：https://deershare.com/send