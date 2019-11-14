不知道大家 iPhone、iPad 用什麼軟體工具來整理資料呢？還是都沒有整理過呢？AnyTrans 算是一套頗不錯的 iOS 第三方管理工具，常見的功能當然包含有照片、影片與音樂的管理，還具備有手機備份、手機轉移等等實用功能，也可以從 AnyTrans 中管理 iCloud 雲端的檔案，常見的通訊軟體 LINE 都可以備份、查看與還原對話記錄，甚至還具備了線上影音的下載功能、鈴聲剪輯功能等等，功能上算很豐富唷！

內建有黑色的面板，看來 DARK MODE 是大家都喜愛的，別有一番特色風格。

△ 基本的圖片管理不能少，可以快速查看手機裡面的照片，匯出到電腦當然也沒有問題。

△ 還包含有音樂管理、影片管理、APP 管理、書籍管理、聯絡人、日曆與記事本等等功能。

△ 可以從軟體中整理手機上的桌面，透過拖曳的方式來快速整理。

△ 備份轉移功能支援手機到手機、指定檔案備份還原、雲端檔案傳輸等等。

△ 登入 iCloud 帳號就可以管理 iCloud 上的雲端檔案。

△ 備份功能有完整備份與差異備份，差異備份的功能在一般管理工具真的比較少見，若是不喜愛 iTunes 的備份功能，也可以使用這款軟體的來備份。

△ 通訊軟體的備份包含常見的 WhatsApp、LINE 與 Viber，支援備份、還原與異機的資料移轉。

△ 在台灣大家最在意的就是 LINE，實際來替大家測試備份功能。

△ 我有實際備份 LINE 的資料，所以的對話紀錄都可以查看唷！

△ LINE 的照片也通通都有。

△ 意想不的功能竟然還有線上影音下載，支援常見的 YouTube、Soundcloud、Vimeo、CBS、Jamendo、Dailymotion 等 1000 多個影音平台。

△ 支援製作自已的手機鈴聲。

△ 可以線上安裝其他國家的地區的 APP。

△ 內建有螢幕投影功能。

△ 投放手機畫面之後，就可以更方便的錄製教學等等的唷！

AnyTrans 免費版本可以使用，不過在使用上還是有些限制的，不過若偶爾使用應該是還好，大家不妨就先從免費版開始用用看吧！

https://www.imobie.com/anytrans/iphone-manager.htm

免安裝版：

AnyTrans 8.2.0.7z（GOOGLE下載）

AnyTrans 8.2.0.7z（1DRV下載）

AnyTrans 8.2.0.7z（MEDIAFIRE下載）

AnyTrans 8.2.0.7z（HAMICLOUD下載）

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