黑色星期五的優惠活動，先來跟大家分享買一送一！全網最低價 購買 WinX HD Video Converter Deluxe 影音轉檔工具完整版 ， 免費領取 iPhone 數據管理工具 WinX MediaTrans ！WinX HD Video Converter Deluxe 原價要 59.95 美金，黑色星期五促銷優惠只要 25.59 美金，免費贈送的 WinX MediaTrans 也價值 59.95 美金，可以讓你很輕鬆的管理 iPhone 上的檔案，傳輸照片、影片和音樂都可以，兩款都是非常超值的工具，可以推薦大家趁這次活動購入唷！

WinX HD Video Converter Deluxe 影音轉檔工具功能介紹

新功能！獨家研製的 Level-3 硬體加速力

透過對Level-3硬體加速（獨家）、自動複製（保留原始編碼格式與畫質）、超執行緒及AMD 3DNow!技術的支援，WinX HD Video Converter Deluxe將影片轉檔體驗推向極致，以出色的作業高效率（實時播放速度的47x倍）超越絕大部分的同質軟體，且不會造成任何CPU使用率或者溫度的壓力。同時，WinX HD Video Converter Deluxe搭配Intel®處理器，NVIDIA®和AMD®顯示卡的編碼加速單元，以高達90%的壓縮率，讓你在稳定的硬體環境下，快速編輯或轉檔任意大容量的影片檔案。

檔案匯入：370+ 種視訊音訊編碼格式



WinX HD Video Converter Deluxe 支援幾乎所有類型的影片、音樂以及 DVD 檔案，不只是 ISO 映像檔、HEVC、MPEG-4、AVI、MKV、MOV、M2TS、MOD、攝像機拍攝的影片，還支援GoPro、DJI、DSLRs、Blu-ray、Apple iPhone XS、Android 智慧型手機拍攝的 1080p 多軌 HD 影片與 4K @60fps 影片。不論是主流還是小眾的多媒體檔案，都可以透過 VideoProc 轉換、編輯、匯出成為易於播放或分享的檔案格式。

檔案匯出：420+ 個 Apple Android 裝置預設

並非所有媒體播放器或行動裝置都能播放任意影片檔格式。除了支援將 MP4 轉為多聲道 MKV，WinX HD Video Converter Deluxe 可協助你在Windows（10）上將各式影片轉檔為社群網路、遊戲裝置、高清電視、行動裝置指定的影片檔案格式，以便上傳至 YouTube/Vlog 與觀眾分享、或放入 iPhone、iPad、Xbox、PSP、Android 手機/平板電腦上播放。

剪輯/合併/字幕/編輯特效一次完成

不只是影片轉檔，WinX HD Video Converter Deluxe 還是一款影片編輯軟體：分割影片，裁剪畫面讓影片不再有黑邊，無接縫式合併多個影片檔案，選擇影片語言、字幕軌、將外部 SRT 設定進影片。自動修正檔案內的異常資料，為你提供流暢無比的影片轉檔體驗。

享受令人驚艷的視聽震撼效果

搭載高畫質引擎技術與 Yadif Double Frames 反交錯引擎，WinX HD Video Converter Deluxe 能大幅強化影片轉檔品質：動態平衡影片畫質，自動降低/移除雜訊，修正解析度讓轉檔畫質更細膩，更自然。支援設定位元速率和影片解析度，定制符合個人化的轉檔影片，讓您享受絕佳的視聽震撼效果。

一鍵式快速下載、轉檔線上影片

搭載智慧型線上影片下載引擎技術，這套影片轉檔、下載軟體支援從知名影片分享網站如 YouTube、Facebook、DailyMotion、Vimeo、Vevo、SoundCloud 等 1000 多個社群網站快速下載 2160p/4K 影片，也支援下載 MV 影片、音樂，同時可將下載的影片轉檔為 AVI、MPEG、WMV、MOV 等格式，便於稍後播放，編輯以及 DVD 創作。

相片快速製作成轉場影片

這套影片軟體內建了相片製作影片功能，你可以匯入 JPG、PNG、BMP 相片，將匯入的相片製作成具有轉場效果的影片。製作完畢後，將轉場影片上傳至社群網站或用電子信箱寄送給好友一起分享你的快樂。除此之外，你還可以繼續使用這款影片轉檔軟體，將轉場影片的檔案格式轉換為 AVI、MP4、MKV、FLV 等並配搭上背景音樂。

下載 WinX HD Video Converter Deluxe 試用版

https://www.winxdvd.com/specialoffer/winx-video-converter-deluxe.htm?ttref=20oa-ez3c202011-deluxe

WinX MediaTrans iOS 檔案管理功能介紹

相片備份

△ 來介紹 WinX MediaTrans 超方便的功能啦！首先是 8 秒完成 100 張 4K 照片傳輸！ WinX MediaTrans 支援匯出相機膠卷及從第三方 App 儲存下來的任合照片、匯入JPG / PNG / GIF / BMP / TIFF 格式的照片到 iPhone / iPad、管理 / 刪除相簿並可以依照年 / 月 / 日分類查看相片！

音樂管理

△ 100% 安心管理音樂，不再擔心音樂同步出錯，支援雙向傳輸，在 PC 與 iOS 裝置之間，匯入/匯出音樂檔案、建立播放清單、製作手機鈴聲、編輯演出者/專輯名稱、自動將音訊檔轉為 AAC/MP3、批次刪除歌曲等。

影片管理

△ 在電腦與 iOS 裝置間，快速傳輸任意影片及無損壓縮，可以做到 iPhone影片傳到電腦、將電腦裡MP4、MKV、AVCHD 等格式的影片匯入 iPhone / iPad、自動轉向、自動將影片轉為 iOS 支援的格式等。

檔案加密

△ 採用 256-bit AES、1024-bit RSA、PBKDF2、Argon2 等一系列先進的加密算法，幫相片、影片增加密碼保護，讓私密資料遠離安全漏洞，支援密碼保護從 iOS 備份到電腦上的相片及影片、完整或選擇性加密電腦硬碟上的相片和影片檔案、有效阻擋各種破譯密碼惡意攻擊。

一鍵自製 iPhone 鈴聲

△ 匯入、匯出、製作手機鈴聲，自動偵測並把音訊檔轉為 AAC / MP3，還能免 iTunes 快速將錄音檔輸出到電腦。

看到這裡是不是覺得 WinX MediaTrans 非常強大呢，趕快趁著買一送一活動，將這個超級好用的 iPhone / iPad 同步備份管理工具收下，把 iTunes 甩的遠遠的吧～開啟過程中，真的都不需要 iTunes，可獨立運作啊！

注意！注意！