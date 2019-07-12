若是你有iPhone或是iPad那麼在你的電腦中一定得要安裝 iTunes，這是與 iOS 裝置必要的溝通管道，不過若是你有使用多台電腦的話，就會發現 iTunes 在同步上會比較麻煩，因為的確不知道檔案的同步方式到底是如何？我個人就有這樣的困擾，所以反而都用第三方的軟體來傳輸檔案居多，首先推薦的當然就是 iTools 與 iFunBox 兩大軟體，相信大家也很熟悉，而今天和大家分享的 SynciOS 也屬於同質性的軟體，感覺比較著重在檔案的同步與傳輸，使用方式一樣很容易上手！

SynciOS 主要提供的項目有應用程式、照片、音訊、播放清單、視訊、電子書，應用程式方面能夠快速的同步、移除與備份，也能很方便的辨識出App占用的空間與大小；照片能夠自己新增相簿與匯出匯入圖片，操作方式比較直覺，相對其他的音訊鈴聲等等也是如此，就像檔案總管一般管理檔案即可，雖然功能上並沒 iTools iFunBox 那樣豐富，但是也絕對足夠使用囉！新的版本也支援了 Android 裝置的手機管理，必須先手動啟用開發者選項，然後開啟 USB 偵錯才能正常連線，不過我覺得連線 Android 手機的反應似乎比較遲鈍一些。

http://www.syncios.com/

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