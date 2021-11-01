光想把 iPhone 照片存到行動硬碟，這個簡單的動作就快把自己搞死了嗎？iTunes 替代工具可以用哪款？最近小編發現 Tipard iPhone Transfer 傳輸工具，正在推出限時免費活動，原價 49.95 美金，等於現在去下載起來，就現省約 1300 元台幣，輕鬆傳輸 iPhone 照片、影片、聯絡人、訊息等到電腦中，你各位使用 iPhone 的朋友，還不趕快趁限時免費下載起來。如果你不幸地錯過限時免費，那就用 iMazing 試試吧。

進入限時免費頁面後，輸入姓名及 Email 後，勾選下方的空格後，點擊下方送出按鈕。

限時免費頁面：https://www.tipard.de/blog/za-pcweltipt-na1/

接著進入 Email 點擊第一個連結來驗證信箱。

驗證完成後會再寄來一封 Email，點開就能夠看到 Tipard iPhone Transfer 限時免費序號囉，不知道為什麼信中的載點沒辦法安裝，小編把能夠正常安裝的載點放在文章後方給大家，可以先去下載起來。

下載之後進行安裝 Tipard iPhone Transfer。

安裝完成後，點擊右下角的藍色註冊按鈕。

輸入你的 Email 還有剛剛收到的註冊碼之後，按下藍色按鈕啟用序號。

看到上圖畫面就代表啟用成功啦！這次的序號是 1 年份的，啟用成功後就可以盡情使用啦。

不過有個小缺點是這款工具目前並沒有中文，只支援德文版本，由於是德國官網的活動，不過操作跟其它 iPhone 檔案傳輸工具大同小異，大家自己操作一下就可以知道如何傳輸。Tipard iPhone Transfer 能夠替 iPhone、iPad、iPod 使用者傳輸資料及文件，能夠滿足傳輸、管理和備份文件需求，以下整理了幾個 Tipard iPhone Transfer 重點功能提供給各位參考：

一鍵將音樂、影片、照片和其他文件複製到 iPhone/iPad/iPod

將照片、聯絡人、音樂、影片等從 iPhone/iPad/iPod 傳到電腦

直接在 iOS 裝置間傳輸文件

將 iPhone、iPad、iPod 文件匯入 iTunes

支援所有已知的 iOS 裝置

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