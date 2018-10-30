一直以來我很推 iTools 的，從最早期的經典版本到 2.0 版本我就開始使用，甚至到 iTools 3 也都還是愛用者，雖然曾介紹過許多 iOS 管理的第三方工具，不過我還是習慣使用 iTools，現在主推的是新一代的 4.0 版本，對我來說是非常大的遺憾，因為免費工具變成付費工具，這是很多人最不想見到的，雖然說營利是必要的，但還是會讓人感到很可惜，所以 4.0 的版本放在我桌面上很久，有時想介紹又提不起勁～今天終於動筆啦！！！
△ 開啟 iTools 工具首頁，可以看到基本的手機資訊，能方便查看容量狀態，到底空間都消耗到哪裡去了等等。iTools 4 只支援 iOS 裝置，而 iTools 3 卻還能支援 Android 的裝置管理。
△ 電池專家可以查看電池的使用狀態，充電了幾次，到底實際容量剩下多少等等。
△ 硬碟資訊查詢
△ iCloud 狀態查詢
△ 我的應用可以看到所有的 APP 列表，可以從這裡直接管理 APP 的升級與安裝，升級時需要輸入自己的 Apple ID 才可以，若有疑慮的話就不要透過工具來操作。
△ 瀏覽照片當然也沒有問題，最方便管理照片的方式大概就是透過 iTools 了！
△ 也能管理音樂與鈴聲，其實這也一直都是 iTools 的基本功能，到 4.0 也沒有太大突破啊～
△ 影片管理功能，坦白說我的手機裡面真的很少匯入影片。
△ 通訊錄管理，透過軟體來修改的確方便許多。
△ 檔案總館的方式來管理檔案，如果手機有 JB 的話可以看到更多東西。
△ 工具箱裡面有非常多的實用工具，這是後來才有的功能。
△ 可以設定虛擬定位，這個若是在玩寶可夢應該很方便。
△ 螢幕錄影功能，其實現在有點多餘，因為 iOS 11 已經內建其中，就只差在自己要從手機匯出。
△ 桌面管理功能，有自動分組功能還頗實用的，也可以備份桌面的狀態。
△ 刪除無用的圖示，多多少少可能會遇過這樣的狀態。
△ 具備有手機搬家的功能，iTools 3 除了支援 iPhone、iPad 之外，其實也支援 Android 手機，在搬家功能也支援不同系統的搬家，不過 iTools 4 似乎回歸了只支援 iOS 裝置，功能上似乎是退回去了！
△ 可以管理 iTunes 的備份，這還頗方便的！
△ 具備鈴聲製作功能
△ 支援視訊轉換功能，當會輸出成 mp4 的檔案，轉檔速度還算是頗快的。
△ 若是連接手機有驅動狀態異常，可以透過驅動修復功能來檢查與修復。
△ iOS 11 之後圖片格式改成 HEIC，這真的很不方便啊！因為大多圖片瀏覽器都不支援，因此這裡有內建 HEIC 的轉換工具，這點頗貼心的！！！其他 HEIC 工具有看圖助手 Apowersoft Photo Viewer 支援讀取 HEIC 檔案格式的圖片瀏覽器與 iPhone 新照片格式 HEIC 怎麼開啟？怎麼轉檔？免費 HEIC 圖片轉換。
基本上我覺得 iTools 3 與 iTools 4 的功能不會差異太大，使用起來我甚至覺得 iTools 3 還比較上手，就期待三代版本可以繼續使用下去吧！
https://zh-tw.thinkskysoft.com/itools/
免安裝版：
iTools 4.4.1.8.7z（MediaFire下載）
iTools 4.4.1.8.7z（Rapidgator下載）
iTools 4.4.1.8.7z（ZippyShare下載）
iTools 4.4.1.8.7z（YunFile下載）
iTools 4.4.1.8.7z（本站下載）
檔案大小：60.45 MB