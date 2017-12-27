大家如何備份還原你的 iPhone、iPad 呢？基本上 iTunes 是最基本的解決方案，不過我個人真的不愛使用 iTunes，不知道是否有人和我一樣？這次推薦的是 iMyFone D-Port 備份還原 iOS 工具，如今聖誕新年特價只要 9.5 美金的價格，若你想要更直覺更加好管理的備份還原工具，這個價格頗不錯，原價是 49.95 美元，相當於是一折的價格，愛惜自己的資料花這一點小錢真的不算什麼，可別到資料遺失才來悔恨。
特價活動資訊：https://www.imyfone.com/deals/christmas-deals-2017/
優惠活動內容：
- MyFone D-Port Pro 只要 9.95美金
- iMyFone D-Back iPhone Data Recovery 只要 45.90 美金（原價 99.5 美金）送 iMyFone Umate iPhone cleaner（原價 49.95 美金）
- iMyFone Umate Pro iPhone Data Eraser 只要 30.90 美金（原價 69.95 美金）送 iMyFone D-Port iOS Data Exporter（原價 69.95 美金）
- iMyFone D-Back iOS Data Recovery 特價 34.95 美金（原價 69.95 美金）
- iMyFone Umate Pro iOS Data Eraser 特價 24.95 美金（原價 49.95 美金）
- iMyFone TunesMate iPhone Transfer 特價 19.95 美金（原價 59.95 美金）
- iMyFone D-Port iOS Data Exporter 特價 14.95 美金（原價 49.95 美金）
- iMyFone iOS System Recovery 特價 24.95 美金（原價 49.95 美金）
- iMyFone Umate iOS Space Saver 特價 14.95 美金（原價 29.95 美金）
△ 軟體功能主要分為三大塊，分別是「從裝置備份&輸出資料」、「從備份檔案解出檔案」與「還原備份到手機」，輸出資料可以直接選擇 Export Data 的功能，此外還能直接執行完整的備份、備份訊息、備份 WeChat 與備份 WhatsApp。
△ 在開始備份之前，建議大家可以先透過右上角的選單設定輸出與備份的資料夾，這樣大家未來也會比較好管理，iTunes 預設的備份路徑一般人哪可能知道在哪裡。
△ 能直接從手機讀取的資料有訊息、通話紀錄、聯絡人、WhatsApp、WeChat、Viber、Kik、Skype、LINE、照片、影片、App 照片、App 影片、筆記、語音便條、書籤、日歷提醒與 Safari 歷史紀錄。勾選要輸出的類型後 Next 繼續下一步。
△ 這時候會開始載入手機中的資料，花一些些時間等待很快就完成。
△ 手機內的東西幾乎都要看光光啦～看的到多少東西，就代表能備份多少東西，這點真的會比 iTunes 清楚相當的多，我想這是相當大的優勢！不過很可惜 iMyFone D-Port 沒有繁體中文，或許對一些人來說還是會有使用障礙，但是這些英文真的很基本，相信大家認真點理解應該還是可以很快上手。
△ 選取要輸出的部分之後點選 Export，這時候可以設定輸出的格式與路徑，確認後再次點遠 Export。
△ 轉眼間就將檔案輸出完成，我這支手機的內容才花了 8 秒鐘的時間，也太快了吧！
△ 8 秒鐘就可以輸出 2.53 GB 大小的檔案，坦白還真的頗快的，還是搭配上 iPhone X 比較威猛！
△ 大家的日常操作就是完整備份手機，確保資料的正確性。
△ Extract Data from Backup 是從備份資料解出檔案的功能，預設會讀取 iTunes 備份的檔案，當然要從 iCloud 還原也不是問題，下方有個 Download iCloud Backup 的功能可以使用。
△ 這功能需要輸入 Apple ID 與密碼，登入後才能正確取得 iCloud 上的雲端檔案。
△ 我第一次知道我的 iCloud 上面有什麼，只要日常將 iCloud 開啟，只要容量足夠的話，也不一定需求 iTunes 的備份。
△ 從備份分析出檔案的方式也是相同的，先勾選想要的檔案類型，之後 Next 下一步繼續。
△ 這時候才會從 iCloud 下資料下來，接下來步驟與先前相同。
△ 還原資料更加簡單，從中會列出歷史的備份，若是透過 iMyFone D-Port 備份的內容，會有一個 P 字的符號。
△ 還原方式有兩種，第一種是完整還原，第二種是部分還原，基本上 iMyFone D-Port 只能選擇部分還原，iMyFone D-Port Pro 才具備完整還原的功能。
△ 上圖替大家列出免費版、標準版與專業版的功能差異，基本上標準版就很夠用了，現在這個特價價格也是有更划算囉！
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Mac 版本下載：https://www.imyfone.com/download/trial/imyfone-iphone-data-exporter-for-mac.dmg
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