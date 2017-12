MyFone D-Port Pro 只要 9.95美金

大家如何備份還原你的 iPhone、iPad 呢?基本上 iTunes 是最基本的解決方案,不過我個人真的不愛使用 iTunes,不知道是否有人和我一樣?這次推薦的是 iMyFone D-Port 備份還原 iOS 工具,如今聖誕新年特價只要 9.5 美金的價格,若你想要更直覺更加好管理的備份還原工具,這個價格頗不錯,原價是 49.95 美元,相當於是一折的價格,愛惜自己的資料花這一點小錢真的不算什麼,可別到資料遺失才來悔恨。優惠活動內容:

△ 話不多說,馬上開始使用介紹!安裝過程就不贅述了,開啟軟體後會跳出提示,使用 iMyFone D-Port 工具時請關閉 iTunes,避免有資料複寫的情況發生。△ 軟體功能主要分為三大塊,分別是「從裝置備份&輸出資料」、「從備份檔案解出檔案」與「還原備份到手機」,輸出資料可以直接選擇 Export Data 的功能,此外還能直接執行完整的備份、備份訊息、備份 WeChat 與備份 WhatsApp。△ 在開始備份之前,建議大家可以先透過右上角的選單設定輸出與備份的資料夾,這樣大家未來也會比較好管理,iTunes 預設的備份路徑一般人哪可能知道在哪裡。△ 能直接從手機讀取的資料有訊息、通話紀錄、聯絡人、WhatsApp、WeChat、Viber、Kik、Skype、LINE、照片、影片、App 照片、App 影片、筆記、語音便條、書籤、日歷提醒與 Safari 歷史紀錄。勾選要輸出的類型後 Next 繼續下一步。△ 這時候會開始載入手機中的資料,花一些些時間等待很快就完成。△ 手機內的東西幾乎都要看光光啦~看的到多少東西,就代表能備份多少東西,這點真的會比 iTunes 清楚相當的多,我想這是相當大的優勢!不過很可惜 iMyFone D-Port 沒有繁體中文,或許對一些人來說還是會有使用障礙,但是這些英文真的很基本,相信大家認真點理解應該還是可以很快上手。△ 選取要輸出的部分之後點選 Export,這時候可以設定輸出的格式與路徑,確認後再次點遠 Export。△ 轉眼間就將檔案輸出完成,我這支手機的內容才花了 8 秒鐘的時間,也太快了吧!△ 8 秒鐘就可以輸出 2.53 GB 大小的檔案,坦白還真的頗快的,還是搭配上 iPhone X 比較威猛!△ 大家的日常操作就是完整備份手機,確保資料的正確性。△ Extract Data from Backup 是從備份資料解出檔案的功能,預設會讀取 iTunes 備份的檔案,當然要從 iCloud 還原也不是問題,下方有個 Download iCloud Backup 的功能可以使用。△ 這功能需要輸入 Apple ID 與密碼,登入後才能正確取得 iCloud 上的雲端檔案。△ 我第一次知道我的 iCloud 上面有什麼,只要日常將 iCloud 開啟,只要容量足夠的話,也不一定需求 iTunes 的備份。△ 從備份分析出檔案的方式也是相同的,先勾選想要的檔案類型,之後 Next 下一步繼續。△ 這時候才會從 iCloud 下資料下來,接下來步驟與先前相同。△ 還原資料更加簡單,從中會列出歷史的備份,若是透過 iMyFone D-Port 備份的內容,會有一個 P 字的符號。△ 還原方式有兩種,第一種是完整還原,第二種是部分還原,基本上 iMyFone D-Port 只能選擇部分還原,iMyFone D-Port Pro 才具備完整還原的功能。△ 上圖替大家列出免費版、標準版與專業版的功能差異,基本上標準版就很夠用了,現在這個特價價格也是有更划算囉!更多資訊: https://www.imyfone.com/iphone-data-exporter/ Windows 版本下載: https://www.imyfone.com/download/trial/imyfone-iphone-data-exporter_setup.exe Mac 版本下載: https://www.imyfone.com/download/trial/imyfone-iphone-data-exporter-for-mac.dmg