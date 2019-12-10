大多人都使用 iPhone 手機，當電腦需要存取手機檔案的時候，好用的檔案管理工具當然不能少，之前推薦過 iTools 與同步助手等工具，都是相當受歡迎的 iOS 管理工具，這次限時免費的 AnyMP4 iPhone Transfer Pro 號稱自己是最佳的 iOS 檔案傳輸工具，真的有那麼優質嗎？坦白說該有的功能的確不會少，包含大家常用的照片管理、音樂管理、影片管理與聯絡人簡訊管理，也具備有整支手機備份到電腦的功能，若你目前一直都還沒有找到適合自己的 iPhone 電腦檔案管理工具，那就從這款限時免費的 AnyMP4 iPhone Transfer Pro 開始吧！

△ 進入活動頁面之後，輸入名稱與電子信箱，之後點選 Get Free Registration Code 來取得活動的註冊碼。

△ 之後可以到信箱去收信，就可以得到這次活動的註冊碼。

△ 開啟軟體之後會跳出註冊視窗，可以看到免費版本與註冊版本的功能上的差異，免費版本有傳輸上的限制，接著我們點選右下角的 Register。

△ 然後貼上剛剛所取得的序號再點選 Register 來註冊軟體。

△ 註冊成功就會看到以上的畫面。

△ 開啟軟體之後就會顯示你的 iPhone 資訊，包含基本的版本、容量大小等等。

△ 有基本的照片管理功能，能夠依照日期來匯出檔案，匯出檔案可以直接將 HEIC 格式的圖片轉當成 JPG 檔，不過我建議是先導出 HEIC 的檔案，之後再轉成 JPG 檔案有比較好的圖片品質，預設直接轉檔的 JPG QUALITY 只有 75 而已唷！

△ 還有音樂管理功能。

△ 其他附加功能有 Phone to Phone 的移機功能、手機備份到電腦、鈴聲製作功能，那最重要的還有 HEIC 的轉檔功能。

△ 如果從相簿直接導出圖片，JPG 圖片品質會是 75，會建議另外開啟轉檔工具，就能調整圖片品質唷！

https://www.anymp4.com/iphone-transfer/

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