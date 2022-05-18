Apeaksoft iPhone Transfer iOS 檔案傳輸工具

iPhone 連接電腦除了可以管理照片之外，透過 iTunes 可以管理更多檔案，不過 iTunes 一直都不是我的首選工具，而其他軟體反而會更好用，譬如說 Apeaksoft iPhone Transfer 就是好用的 iOS 管理工具，能夠管理手機裡的照片、音樂、影片、聯絡人與訊息等等，內建有鈴聲製作器，還有 HEIC 的圖片轉換工具，介面是繁體中文的，限時免費版本也沒有任何廣告，該下手的就要把握這次機會喔！

限時免費：https://www.apeaksoft.com/special/gotd/iphone-transfer/

Apeaksoft iPhone Transfer iOS 檔案傳輸工具

△ 進入活動頁面之後，輸入自己的名稱與信箱，勾選 Agree with of Privacy Policy 之後點選 Register 就可以獲得活動序號。

Apeaksoft iPhone Transfer iOS 檔案傳輸工具

△ 去信箱收信應該就可以收到序號囉！！！免安裝版可以到文末下載，替大家準備好囉！

Apeaksoft iPhone Transfer iOS 檔案傳輸工具

△ 開啟軟體後可以看到試用版的使用限制，很多檔案的存取是有限制次數的，既然我們都取得序號了，當然要點選註冊囉！

Apeaksoft iPhone Transfer iOS 檔案傳輸工具

△ 用戶名稱不用輸入自己的信箱沒有關係，序號有輸入對就好了，之後點選註冊。

Apeaksoft iPhone Transfer iOS 檔案傳輸工具

△ 進入軟體主頁之後，當然也要要連接上你的 iPhone 或是 iPad，可以知道手機版本與 iOS 版本容量等等。

Apeaksoft iPhone Transfer iOS 檔案傳輸工具

△ 可以管理照片，勾選照片可以依照日期來匯出，整理照片真的很方便。

Apeaksoft iPhone Transfer iOS 檔案傳輸工具

△ 管理音樂建立自己的歌單，透過軟體直覺很多。

Apeaksoft iPhone Transfer iOS 檔案傳輸工具

△ 還能整理電影、個人影集、Podcasts、iTunes U、電視節目與音樂影片。還可以管理聯絡人與訊息。

Apeaksoft iPhone Transfer iOS 檔案傳輸工具

△ 附加的工具有鈴聲製作器，若是要自己製作鈴聲就會很方便唷！還有 HEIC 的轉換器，現在新的 iOS 預設照片會儲存成 HEIC 的格式，不過大多電腦是無法直接讀取的，透過轉換器轉成 JPG 的格式，大家也會比較好收藏唷！

https://www.apeaksoft.com/iphone-transfer/

免安裝版：
Apeaksoft iPhone Transfer 2.0.52.7z（GOOGLE下載）
Apeaksoft iPhone Transfer 2.0.52.7z（1DRV下載）
Apeaksoft iPhone Transfer 2.0.52.7z（MEDIAFIRE下載）
Apeaksoft iPhone Transfer 2.0.52.7z（RAPIDGATOR下載）
Apeaksoft iPhone Transfer 2.0.52.7z（MEGA下載）
檔案大小：60.58 MB

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