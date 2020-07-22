如何快速分享大型檔案給朋友？最近小編發現一個免費空間 SendGB，SendGB 最高可以分享 5GB 的大型檔案、最多可一次分享超過 20 個檔案，並且最長可保存 7 天，不論是手機、電腦通通可以輕鬆操作，只需開起瀏覽器，最重要的是不需要任何無聊的登入、註冊會員步驟即可使用，過程完全免費，支援 Email 傳送及連結分享，分享各種多人運動影片、遊戲、出遊照片、影片素材等，用 SendGB 分批傳送應該就非常足夠啦，完全不需要占用到私人 Google Drive 空間。你也可以參考：Gofile 免費空間：無大小限制 / 上下載快速 / 檔案最多可保存100年

進入 SendGB 後就可以上傳檔案囉，按下 Select fils(s) 最多可一次新增 20 個檔案，總大小不要超過 5GB 都可以。收件者 Email 欄位最多可以一次分享給 20 組地址。

輸入自己的 Email，當檔案被下載時，SendGB 會寄信通知我們。當然你也可以選擇以連結的方式分享檔案，最下方有切換按鈕。

小於 250MB 的檔案最高可以保存 3 個月，大於 250MB 的話最高則保存 7 天。

你也可以為檔案設定密碼，輸入正確密碼的人才可以下載檔案。確認後按下 Share file(s) 就可以送出啦。

如果你希望所有收件者都下載完檔案後，讓下載連結自動失效，並且銷毀檔案，可以將最下方的 Destruct the file 選項勾選起來。

選擇 Email 傳送的話，也會同時得到一組下載連結。

點開下載連結後，就可以看到如上圖的下載畫面，直接按下 DOWNLOAD 就可以完成下載啦！Google Drive 容量非常有限，以後要跟朋友、同事分享文件、檔案時，把 SendGB 當作首要分享工具也是不錯的選擇唷。

SendGB：https://www.sendgb.com/