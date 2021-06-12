此時此刻你因為疫情在家裡工作嗎？臨時要傳「超大檔案」該怎麼傳？檔案大到你的雲端硬碟會爆、超過線上免費空間的極限怎麼辦？最近小編發現 firestorage 免費傳檔案工具，能夠上傳「容量無限制」的檔案，而且完全免費，不須要註冊會員就可以使用該服務，重點是上傳、下載速度我覺得都滿快的，推薦各位朋友可以將這款工具收下。如果你覺得只能保留 7 天太短，這款 ACdata 最多可保存 65 天。

進入 firestorage 首頁後，雖然是全日文的操作，不過並沒有想像中的難，勾選左上方的選項，就能夠在「未登入」的情況下上傳你的檔案並分享。

點選右下方的 + 號按鈕，來上傳檔案。

檔案保存的時間，有 1 小時、3小時、6 小時、12 小時、24 小時、2 天、3 天，最常可保留 7 天。

保留時間的下方是密碼欄位，有需要的朋友可以輸入，不須要的話留空即可。最後一天需要注意的是，如果你的檔案一次有多個，請將上方白色框的地方勾起來。

白色框裡面勾選起來代表，多個檔案只會有一個連結，若沒有勾選的話，每個檔案都會產生一個分享連結，到最後就會有很多的連結。檔案上傳後，會產生短連結與長連結，任選一個複製起來就可以分享給朋友囉。

朋友點開分享連結後，就會到上圖畫面，點選「橘色」網址前往下載。

接著再繼續點擊藍色按鈕，前往下載頁面。

最後看到這個橘色下載按鈕，點擊就可以直接下載檔案啦～firestorage 最顯而易見的好處就是可以「無容量限制」的分享檔案，適用於大型檔案要傳輸，靠它就對啦，另外我覺得它的上傳、下載速度也都還可以接受，連結放在下方，大家趕快收下，以備不時之需吧！

傳送門：firestorage