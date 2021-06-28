LANDrop

家裡或辦公室有多台裝置，好比：桌電、筆電、iPhone、Android 手機等...各裝置間如何互相分享檔案呢？尤其是跨系統間的檔案傳輸，透過第三方傳輸工具則會有隱私外流的風險，最近小編發現 LANDrop 區域網路傳輸檔案工具，沒有大小限制、支援多檔案同時傳輸，而且不論是 Windows、macOS、Linux、iOS 還是 Android 通通適用，常常需要再各裝置將檔案傳來傳去的朋友，這個軟體收下就對啦。臨時需要線上傳輸工具的話，Blymp 檔案傳輸工具只需要輸入 4 為數字就可收發檔案，不須要任何配對動作，也不用在同個 Wi-Fi 環境。

LANDrop

小編這裡就用 Windows 作為示範，安裝後點擊「允許存取」。

手機互傳檔案

安裝後在工具列，右鍵點擊 LANDrop 圖示，選擇「傳送檔案」就可以傳檔囉。 

LANDrop

然後在這個視窗加入要傳輸的檔案，支援多個檔案，且沒有大小限制，這是有別於線上傳輸工具的好處～透過區網想傳多大就傳多大。選完檔案之後，按下 Send 就可以啦。

手機檔案傳輸到電腦

接收端也必須安裝 LANDrop 才可以，這裡我以 Android 手機為例，安裝完 LANDrop 後需要在手機端開啟，電腦就會自動找到裝置名稱（需與接收端在同一個 Wi-Fi 環境下），按下 Send 即可。

iPhone 傳照片給 Android 的方法

看到傳輸進度後，接收端必須按下「接收」檔案才會開始傳送。

手機互傳檔案wifi

檔案傳輸完成後，就可以在手機端看到檔案啦。傳輸速度屌打線上的傳輸服務，雖然第一次需要安裝比較麻煩一點，不過隱私性、傳輸速度都非常快，載點提供在下面給有需要的朋友囉。

https://landrop.app/

Windows 下載：
LANDrop：https://releases.landrop.app/LANDrop-latest-win.zip

macOS 下載：
LANDrop：https://releases.landrop.app/LANDrop-latest-macos.dmg

Linux 下載：
LANDrop：https://releases.landrop.app/LANDrop-latest-linux.AppImage

APK 下載：
LANDrop：https://releases.landrop.app/LANDrop-flutter-latest-android.apk

iOS 下載：
LANDrop：https://apps.apple.com/tw/app/landrop/id1568444438

LANDrop 跨裝置檔案傳輸工具，無檔案限制 / 無隱私外流風險，閃電一般的傳輸速度 相關文章

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