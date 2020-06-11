臨時要把手機照片傳到電腦中，用 LINE、FB 傳畫質會被壓縮，想傳原始畫質有沒有不插傳輸線就能簡單傳輸的方法？今天要跟大家分享的是一款線上工具，Blymp 跨裝置、跨系統檔案傳輸工具開啟瀏覽器就能使用，我個人覺得相當方便，傳輸端只要輸入 4 個數字，就能夠輕鬆又快速的傳檔案，iPhone 與 Windows 雙向互傳、Android 及 Mac 雙向互傳再也不是問題，最重要的是支援多個檔按一次傳輸，不用擔心系統、設備不同，且不用在同一個網路環境下就可完成，這款工具真心推薦大家收下，小編私心推薦、極度好用～你也可以參考：ToffeeShare 點對點檔案傳輸，跨系統 / 無大小限制 / 無時間限制

使用方式超簡單，進入 Blymp 首頁後，就可以看到兩個欄位。不管上面寫了什麼，只要記住傳輸端需要輸入 4 位數字，假設手機想傳照片到電腦，那麼把電腦上顯示的 9788 記下來，在手機端輸入即可。

輸入 4 位數字之後就可以選擇要傳送的檔案囉。

不管你是要傳照片還是檔案，都能夠一次選擇多個檔案，Blymp 還有一個很棒的地方是，傳輸的多張照片不會被打包成壓縮檔，就像插著傳輸線傳照片一樣，會被一張一張的下載到你的電腦。這樣就不用再進行解壓縮的動作，可以直接取用照片。

傳輸的速度非常快，基本上就跟插著線差不多，且兩個設備都有連到網路即可，不需要在同個網路環境下也可傳輸。若以後跟同事有大型檔案要傳輸，或是自己要傳檔案給自己，把 Blymp 記下來，用過一次就會記住它帶來的驚艷！

Blymp 檔案傳輸工具：https://blymp.io